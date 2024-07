Rafał Maślak pokazał bardzo odważne zdjęcie na Facebooku. Na profilu modela pojawiła się fotka, na której Rafał pozuje z gołą klatą i jedynie ręcznikiem przepasanym wokół bioder.

Maślak przyzwyczaił swoich fanów do gorących fotek, które zamieszcza w sieci. Jedynak tym razem Mister Polski 2014 posunął się o krok dalej. Spod hotelowego ręcznika widać... jego owłosienie łonowe! Fani Rafała zareagowali natychmiast. Wśród słów zachwytu rozentuzjazmowanych wielbicielek urody modela, znalazło się również sporo słów krytyki. Internauci zarzucili Rafałowi Maślakowi przesadę w pokazywaniu własnego ciała.

Na początku miałem wrażenie, że Pan wchodząc do show-biznesu potrafi zachować rozsądek. Przed wstawieniem zdjęcia może warto trochę pomyśleć. Pisze Pan często w komentarzach, że wygląd się nie liczy tylko to co ma się w głowie. Rozumiem, że może Pan chwalić się swoim wyglądem, ale już czasami to jest na granicy śmiechu (na tym zdjęciu widać Pana włosy łonowe), dlatego może więcej taktu przed wrzucaniem zdjęć życzę.

Przesadziłeś z tym "koprem".

Następne będzie bez ręcznika? Jak tak to odlajkuje Twój profil... No bo bez kitu...

Bardzo mało gustownie wygląda pokazywanie łoniaków.