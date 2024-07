Rafał Brzozowski ocenił szanse Kasi Moś na Eurowizji 2017! Przypominamy, że wokalistka ze swoją piosenką "Flashlight" wygrała polskie preselekcje do Eurowizji, w których brał również udział Rafał Brzozowski. Wokalista po zliczeniu głosów jurorów i widzów zajął 2. miejsce, więc był o krok od wyjazdu do Kijowa. Jego występ wzbudził jednak skrajne emocje - po tym jak Iwona Węgorzewska przyznała mu wysoką notę, publiczność zaczęła buczeć! Rafał jednak był zadowolony ze swojego występu, a do tego znalazł się w trójce, co zdecydowanie można uznać za sukces. Co Rafał Brzozowski powiedział na temat Kasi Moś? Jakie daje jej szanse podczas Eurowizji? Zobaczcie wideo!

Rafał Brzozowski ocenił szanse Kasi Moś na Eurowizji

