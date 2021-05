Rafał Brzozowski nie będzie jurorem w "The Voice of Poland"! Pojawi się za to w innym show

To już oficjalne! Znamy cały skład jurorki najnowszej edycji "The Voice of Poland"! 11 już odsłona show ruszy na antenie TVP 12 września. Z tej okazji na Facebooku show pojawiła się fotka z sylwetkami trenerów - choć są oni zaciemnieni, i tak widać, o kogo chodzi! Kto więc zasiądzie w jury muzycznego talent-show? Znamy trenerów 11. edycji "The Voice of Poland" Pierwszą, oficjalnie potwierdzoną trenerką show została Urszula Dudziak, która wcześniej zasiadała w jury "The Voice Senior". Dużo mówiono o powrocie na fotel jurorki Edyty Górniak - i rzeczywiście - piosenkarka po kilku latach nieobecności wraca do "The Voice of Poland"! (wzięła udział w trzech edycjach). Po raz czwarty w roli trenera zobaczymy także Michała Szpaka, ale prawdziwymi rekordzistami są oczywiście Tomson i Baron - w roli jurorów zobaczymy ich dziewiąty raz! Co ciekawe, zmiany zaszły również w składzie prowadzących - "The Voice of Poland" poprowadzą Tomasz Kammel, Maciej Musiał oraz zamiast Marceliny Zawadzkiej - Małgorzata Tomaszewska! Nie ukrywam, stres jest. Każda produkcja rządzi się swoimi prawami, ale adrenalina, która zawsze się pojawia przy nowych projektach, jest bardzo przyjemna – mówiła prezenterka "Fleszowi" przed rozpoczęciem nagrań. Przypominamy - na "The Voice of Poland" możecie głosować w naszym wielkim plebiscycie na Show Roku 2020! Czekamy z niecierpliwością na skład "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior"! Zobacz także: Wyobrażacie sobie ten program bez Michała Szpaka? Do show wraca Edyta Górniak, która ostatnio zasłynęła m.in. krytyką ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. W show zobaczymy Urszulę Dudziak! ...