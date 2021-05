"The Voice of Poland": Nie tylko Michała Szpaka zabraknie w jury! Zrezygnowała kolejna gwiazda

Fani "The Voice of Poland" muszą przygotować się z kolejne zmiany. Jak się okazuje, poza Michałem Szpakiem z programem żegna się jeszcze jeden, uwielbiany juror! Wiemy, jaki jest powód.

W kwietniu okazało się, że w "The Voice of Poland" szykują się poważne roszady, a w programie nie zobaczymy już jednego z jego najbardziej lubianych jurorów - Michała Szpaka. Od tego czasu fani muzycznego talent show zastanawiali się, czy w jego jesiennej odsłonie wciąż będą występować Edyta Górniak, Tomson i Baron oraz Urszula Dudziak. Niestety, z jurorskiego fotela zrezygnowała kolejna gwiazda. I choć spekulowano, że z powodu kontrowersyjnych poglądów widzowie będą musieli pożegnać się z Edytą Górniak, wygląda na to, że nie warto wierzyć we wszystkie plotki. Kto więc zrezygnował z udziału w "The Voice of Poland"?

Zmiany w jury "The Voice of Poland"

Nikt nie ma wątpliwości, że "The Voice of Poland" bez charyzmatycznego Michała Szpaka nie będzie już takie samo. Niestety fani programu muszą przygotować się na jeszcze jedną, ogromną zmianę. Jak poinformował portal Fakt.pl, w jurorskim składzie zabraknie również... Urszuli Dudziak. Według doniesień uwielbiana polska artystka właśnie poinformowała produkcję, że nie weźmie udziału w kolejnej edycji talent show. Dlaczego?

W wakacje, gdy będą nagrania do show, Ula chciałaby być w trasie koncertowej, gdyż za kilka występów może zarobić więcej niż za jurorowanie w telewizji. Ona latem będzie pochłonięta budową domu kultury na swojej działce na wsi, która jest obok jej posiadłości. Ula chce tam organizować przeróżne zajęcia artystyczne m.in. warsztaty muzyczne. To ją teraz pochłania - tłumaczył informator portalu.

Choć przygoda Urszuli Dudziak z "The Voice of Poland" nie trwała zbyt długo, a gwiazda pełniła rolę trenerki i jurorki tylko w jednym sezonie programu, widzowie pokochali ją w tej roli. Wygląda jednak na to, że artystka ma zamiar skupić się na własnych przedsięwzięciach, a o budowie domu kultury w Emilianówce, do której przeprowadziła się trzy lata temu, opowiedziała podczas swojego ostatniego występu w "Dzień Dobry TVN".

To będzie takie centrum kultury. Będą tam koncerty, joga, warsztaty... Będą przyjeżdżali ludzie, którzy kochają przyrodę - zdradziła Urszula Dudziak.

Jak sądzicie, kto zastąpi gwiazdę w jury? Póki co pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, kto zasiądzie w dotychczasowym fotelu Michała Szpaka. Sądzicie, że w "The Voice of Poland" szykuje się jeszcze więcej zmian?

Oznacza to, że w "The Voice of Poland" będzie dwóch nowych jurorów. Widzowie z niecierpliwością czekają na decyzję, kto w programie zastąpi Michała Szpaka. Teraz jednak produkcja musi szukać również następcy Urszuli Dudziak, a z pewnością nie będzie to łatwe zadanie.

Co więcej bez zmian nie obeszło się również w "The Voice Senior". Choć fani uwielbiali Andrzeja Piasecznego w roli jurora, stacja postanowiła zakończyć współpracę z muzykiem.