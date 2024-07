Radzimir Dębski to jeden z najzdolniejszych polskich muzyków i producentów, ale okazuje się, że syn Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz nie zawsze marzył o tym, żeby pójść w ślady rodziców. Jako młody chłopak marzył o karierze sportowej. Trenował koszykówkę, ale po kontuzji nadgarstka musiał zrezygnować. Zaczął grać w piłkę nożną.

Dziś muzyk ma szansę wrócić wspomnieniami do młodzieńczych czasów, bo weźmie udział w meczu "Gortat Team vs Wojsko Polskie", który odbędzie się w Krakowie. Za całą inicjatywą stoi Marcin Gortat, który zaprosił muzyka do udziału w tym charytatywnym meczu. Radzimir na Facebooku napisał:

“Już gorący Kraków. kochałem się w koszykówce całe życie ale ona mnie nie chciała. Ale jutro jest cień szansy ze mnie odkryją w nba, o 18:00 Gortat Team vs Wojsko Polskie na Arenie. Wpadajcie bo chce miec z wami fotę, a potem ‪#‎niesportowytrybzycia‬”, napisał Radzimir.

Muzyk dodał też zdjęcia z treningu przed meczem. Trzeba przyznać, że w stroju sportowym prezentuje się równie dobrze, jak na scenie!

