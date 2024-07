Ilekroć w mediach o homoseksualizmie wypowiadają się gwiazdy i osoby publiczne wywołuje to lawinę komentarzy. Najgłośniejsze jednak są coming outy znanych i lubianych, niestety w Polsce zjawisko bardzo rzadkie. Przypomnijmy: Wentworth Miller: JESTEM GEJEM!

W Polsce wiele kontrowersji wywołała wypowiedź legendarnego bramkarza reprezentacji Polski, Jana Tomaszewskiego. Poseł stwierdził, że jego zdaniem "nie ma miejsca w szatni dla piłkarzy-gejów", a nasz kraj powinien przyjąć podobne restrykcyjne prawo wobec homoseksualistów, co Rosja. Innego zdania jest inny emerytowany piłkarz, Radosław Majdan. Twierdzi, że nie miałby problemu z zaakceptowaniem homoseksualisty jako kolegi z drużyny.

Gejem może być każdy: piłkarz, komandos czy polityk, ale nie w każdym zawodzie przyznanie się do homoseksualizmu jest łatwe. Piłkarz do takich zawodów nie należy. Jeśli mój kolega z drużyny przyznałby się do bycia homoseksualistą, to traktowałbym go tak samo, jak przed tą informacją - wyznał w wywiadzie dla TVN24.