Kilka lat temu Jakub Błaszczykowski dostał propozycję grania w Borussi Dortmund, którą oczywiście przyjął. Jakiś czas później do Niemiec przeniósł się także Robert Lewandowski, który otrzymał dużą pomoc od kolegi z Polski i dzięki temu panowie bardzo się zaprzyjaźnili. W momencie, kiedy Lewy stawał się coraz większą gwiazdą ich relacje były bardziej napięte. Głośno było o bójce, do której doszło w szatni pomiędzy Lewandowskim a jednym z niemieckich piłkarzy. Wówczas Błaszczykowski nie stanął w obronie swojego przyjaciela, co poniekąd wpłynęło na to, że ich drogi się rozeszły.

Kilka miesięcy temu panowie pojednali się, a podczas jednego z meczów reprezentacji dali z siebie wszystko i nawet zdobyli się na uściski.