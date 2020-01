Przeprowadzka Meghan i Harry'ego do Kanady zrujnuje ich finansowo? Wybrali za drogą rezydencję!

Meghan i Harry przeprowadzili się już do Kanady, gdzie chcą wieść spokojne życie na własnych zasadach. Wysłali nawet ostrzeżenie do paparazzi, aby nie robili im zdjęć bez ich zgody. Wygląda na to, że groźba pozwów pomogła, bo od opublikowanych zdjęć Meghan ze spaceru nie pojawiły się ich żadne nowe fotografie.

Teraz para jest na etapie poszukiwania domu i jak się okazuje ten, który wybrali, może doprowadzić ich do bankructwa! Doradcy finansowi ostrzegają, że zakup rezydencji nad oceanem może być dla pary finansową katastrofą...

Zakup rezydencji w Kanadzie zrujnuje Meghan i Harry'ego?

Meghan i Harry, decydując się na opuszczenie rodziny królewskiej, zrezygnowali z finansowania ze środków publicznych. Dla księcia to nowość, ponieważ do tej pory nigdy nie musiał martwić się o finanse czy tak przyziemne sprawy, jak opłacanie rachunków. Teraz wszystko się zmieni! Para jednak musiała przemyśleć dokładnie swoją sytuację finansową, skoro zdecydowali się na niezależność i ogłosili, że sami będą pracować na swoje utrzymanie.

Odkąd mieszkają w Kanadzie nie zaczęli jeszcze pracować, ale za to mają mnóstwo wydatków. Co zaskakujące, planują zakup ogromnej rezydencji z widokiem na ocean za prawie 30 milionów dolarów. Znając Meghan i jej upodobanie do luksusu, w rezydencji zaplanuje pewnie kosztowny remont. Takie zachowanie doradcy finansowi uważają za mało rozważne i wprost mówią:

Dla nich to może być katastrofa finansowa. Naprawdę nie mogli znaleźć jakiegoś miłego, niewielkiego domu za 15 milionów? - powiedziała Elizabeth Windisch, doradczyni finansowa w rozmowie z serwisem MarketWatch.com.

W jaki sposób Meghan i Harry będą zarabiać?

Dotychczas jedynym potwierdzonym źródłem dochodu byłej pary książęcej jest kontrakt z Disneyem. Okazuje się jednak, że Meghan i Harry mogą liczyć na ogromne stawki z samych wystąpień. Według informacji agencji gwiazd GDA Speakers para będzie otrzymywała zaskakujące kwoty z publicznych przemówień. Mogą to być kwoty rzędu 500 tysięcy dolarów na osobę. Wystarczy, że wygłoszą wykład na konferencji organizowanej przez różnego rodzaju organizacje. Bardzo prawdopodobne jest też, że Meghan w przyszłości będzie chciała wydać książkę albo wrócić do aktorstwa.

Zawsze też mogą stwierdzić, że popełnili błąd i chcą wrócić do rodziny królewskiej i pełnienia dawnych obowiązków!

EastNews

Meghan i Harry zdecydowali, że będą niezależni finansowo od rodziny królewskiej

East News