Książę Harry i Meghan Markle zamieszkają w Kanadzie? Te fakty o tym przeważają!

Decyzja księcia Harry'ego i Meghan Markle o rezygnacji z królewskich obowiązków zaszokowała nie tylko Brytyjczyków ale również rodzinę królewską. Temat tzw. "Megxitu" opanował media na całym świecie. . Książę i księżna Sussex zapowiedzieli, że będą dzielić swoje życie pomiędzy Amerykę a Wielką Brytanię. Media spekulują, że pomimo tego, że Meghan urodziła się i wychowała w Stanach Zjednoczonych, para książęca zdecyduje się osiąść w Kanadzie. Dlaczego?

Zobacz także: Media to przeoczyły! Książę Harry sygnalizował odejście z rodziny królewskiej tuż po narodzeniu syna

Powody, dla których książę Harry i Meghan Markle zamieszkają w Kanadzie

Po ogłoszeniu szokującej decyzji księcia Harry'ego i Meghan Markle, królowa Elżbieta II zwołała spotkanie kryzysowe. Po jego zakończeniu w oficjalnym oświadczeniu wyjaśniła, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość książąt Sussex, ponieważ proces ograniczania ich obowiązków królewskich nie jest prosty. Królowa zgodziła się za to na "okres przejściowy", w których jej wnuk wraz z małżonką będą dzielić czas pomiędzy Amerykę a Wielką Brytanię.

Nie jest wiadome na pewno, gdzie na stałe osiądą książę Harry i Meghan Markle, jednak według tropu zagranicznych mediów, wybiorą Kanadę, która de facto jest częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, a formalnie głową tego państwa jest brytyjski monarcha. Według The Telegraph para książęca przewiozła swoje psy (labradora oraz beagle'a) na wyspę Vancouver podczas swojego sześciotygodniowego urlopu.

Dodatkowo media podały, że premier Kanady Justin Trudeau miał obiecać królowej Elżbiecie II, że zadba o bezpieczeństwo pary książęcej na terenie Kanady. W rozmowie z Global News, Trudeau zaprzeczył tym rewelacjom, mówiąc, że takich rozmów jeszcze nie było, ale nie wykluczył takiego rozwiązania:

Rodzina królewska i Sussexowie musza podjąć jeszcze wiele decyzji dotyczących tego, jaki poziom zaangażowania wybiorą i są to rzeczy z którymi w pełni się zgadzam.

Eksperci ds. bezpieczeństwa wskazują, że w związku z obecnością księcia Harry'ego i jego rodziny w Kanadzie, rząd Kanady miałby obowiązek zapewnienia im bezpieczeństwa w związku z ich przynależnością do brytyjskiej rodziny królewskiej. Szacunkowo mogłoby to wynieść nawet miliony dolarów. Trzeba wziąć pod uwagę, na jakie ryzyka mogą być narażeni podczas pobytu w kraju. Wykazują również, że mimo wszystko Kanada byłaby dla nich bezpieczniejsza, chociażby ze względu na powszechny dostęp do broni na terenie USA.

Zobacz także: Królowa Elżbieta wydała oświadczenie w sprawie Meghan i Harry'ego!

Kanada bliska jest nie tylko Meghan Markle ale również księciu Harry'emu, ponieważ to właśnie na wyspie Vancouver spędzili ostatnie Boże Narodzenie wraz z synem.

Global News cytuje również rozmowę z rzecznikiem księcia i księżnej Sussex, który wówczas powiedział:

Decyzja o osiedleniu się w Kanadzie odzwierciedla znaczenie tego kraju. Wspólnoty dla nich obojga. W szczególności cieszą się pięknej krajobrazu i dzielą się tym ze swoim synem.

Meghan mieszkała w Kanadzie przez kilka lat, nazywając ją nawet swoim drugim domem. To właśnie tam kręciła serial "W garniturach", którego była gwiazdą przed oficjalnym obwieszczeniem swojego związku z księciem. W wywiadzie dla magazynu Best Health z 2016 roku oznajmiła, że mieszkańcy Toronto są bardzo gościnni:

Ludzie są tacy mili, uwielbiam scenę kulinarną i zwiedzanie małych zakątków miasta z moimi dwoma psami. (...) Poznaję nowe obszary, uwielbiam to ile tu jest zieleni - nie spodziewałam się tego i przypomina mi Los Angeles na wiele sposobów.

W Kanadzie mieszka także najlepsza przyjaciółka księżnej, Jessika Mulroney, której Meghan powierzyła opiekę nad Archiem, kiedy wraz z księciem Harrym wróciła do Londynu tuż przed ogłoszeniem rezygnacji z królewskich obowiązków.

Zobacz także: Są szczegóły spotkania z królową! Dlaczego Meghan nie mogła zabrać głosu? Książę Karol ostrzega Harry'ego

Książę Harry i Meghan Markle zdecydują się osiąść w Kanadzie? Wskazuje na to wiele czynników.

East News

Królowa Elżbieta II oznajmiła, że zgadza się na "okres przejściowy", podczas którego książę Harry i Meghan Markle będą dzielić życie pomiędzy Amerykę a Wielką Brytanię.