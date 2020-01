Królowa Elżbieta ogłosiła nową decyzję w sprawie Meghan i Harry'ego! Wydała zaskakujące oświadczenie

Pałac Buckingham potwierdził, że książę Harry i Meghan Markle nie będą już mieli królewskich tytułów - ta decyzja jest już nieodwracalna. Po ogłoszeniu tej decyzji, królowa Elżbieta wydała oświadczenie, w którym raz na zawsze odpowiedziała na wszelkie plotki dotyczące odejścia księcia Harry'ego, Meghan i Archiego z rodziny królewskiej (Zobacz także: Szokujące oświadczenie Harry'ego i Meghan! Wycofują się z rodziny królewskiej! Brytyjczycy wściekli na Meghan!). W oświadczeniu padło wiele bardzo miłych słów, w tym... o Meghan!

Po miesiącach dyskusji mogę oświadczyć, że znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie dla mojego wnuka [książę Harry - red.] i jego rodziny. Harry, Meghan i Archie będą zawsze kochanymi członkami naszej rodziny. Zdaję sobie sprawę z wyzwań, jakich doświadczyli (...) przez ostatnie dwa lata i wspieram ich decyzję o podjęciu bardziej niezależnego życia - czytamy w oświadczeniu.

Królowa Elżbieta w dalszej części oświadczyła, że ma świadomość iż intensywne kontrolowanie Meghan, Harry'ego i Archiego sprawiło, iż wybrali oni niezależne życie.

Chcę bardzo im podziękować za ich pracę w naszym kraju (...) jestem szczególnie dumna z tego, jak szybko Meghan stała się częścią rodziny. Cała moja rodzina ma nadzieję, że dzisiejsze oświadczenie pozwoli im budować nowe, szczęśliwe i spokojne życie - tak Elżbieta II zakończyła swoje oświadczenie.

Co sądzicie o jej oświadczeniu? Czy te słowa to znak pokoju między Elżbietą II a Meghan i Harrym? Wszystko wskazuje na to, że tak!

Królowa Elżbieta II zaskoczyła wszystkich fanów swoim oświadczeniem. Czy jej słowa oznaczają, że w ich rodzinie rzeczywiście zapanuje zgoda?

To wielki krok dla relacji między Elżbietą II a Meghan i Harrym.