Meghan Markle wraca do aktorstwa!? Podpisała już intratny kontrakt!

Kilka dni temu media obiegła szokująca informacja! Księżna Meghan i książę Harry ogłosili swoją rezygnację z pełnienia ważnych ról w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ta wiadomość zszokowała nie tylko Brytyjczyków, ale przede wszystkim królową Elżbietę II. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej uważają, że do podjęcia tej kontrowersyjnej decyzji skłoniła księcia Harry'ego właśnie jego żona. Twierdzą nawet, że jest to jej zemsta na rodzinie królewskiej i Brytyjczykach za krytykowanie jej. Nie jest tajemnicą, że Meghan ciężko znosiła także rozstanie z aktorstwem. Teraz jednak wszystko może się zmienić! Według doniesień "The Times", Meghan Markle rzekomo już zdążyła podpisać intratny kontrakt! Czy księżna zamierza wrócić do aktorstwa?

Meghan Markle wraca do aktorstwa?

Oświadczenie książęcej pary wzbudziło prawdziwą sensację na całym świecie! Takiego kroku ze strony Meghan i Harry'ego nie spodziewał się chyba nikt. Para zdecydowała się zrezygnować z funkcji starszych członków rodziny królewskiej, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji postanowiliśmy w tym roku dokonać zmiany. Zamierzamy wycofać się jako „starsi” członkowie rodziny królewskiej”. Zamierzamy pracować, by stać się niezależnym finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość Królową. Planujemy teraz spędzać czas między Wielką Brytanią a Ameryką Północną, nadal szanując nasz obowiązek wobec Królowej i Wspólnoty Narodów - czytamy w oświadczeniu Meghan i Harry'ego.

Wygląda na to, że Meghan Markle powoli wraca obowiązków zawodowych, z którymi była związana przed wstąpieniem do brytyjskiej rodziny królewskiej. Żona księcia Harry'ego była aktorką, jednak odkąd zaczęła spotykać się z członkiem rodziny królewskiej, musiała zrezygnować z pracy. Teraz według informacji uzyskanych przez "The Times" Meghan wraca do aktorstwa i podpisała już nawet kontrakt z Disneyem, opiewający na ogromną sumę! Księżna co prawda nie wystąpi na dużym ekranie, a jedynie użyczy swojego głosu pewnej postaci. Ciekawy jest też fakt, że umowa została rzekomo zawarta już pod koniec 2019 roku, czyli jeszcze przed informacją o rezygnacji z funkcji "starszych" członków rodziny królewskiej!

Jak informuje "The Times", Meghan Markle ma jednak przeznaczyć honorarium, które opiewa na kwotę kilku milionów, na rzecz Elephants Without Borders. Organizacja ma na celu chronić zwierzęta przed kłusownikami. Jak wiadomo, los zwierząt jest dla księżnej bardzo ważny i nic dziwnego, że chce przekazać pieniądze właśnie na ten cel!

Myślicie, że Meghan Markle na stałe wróci do aktorstwa?

East News

Brytyjczycy wciąż są zszokowani decyzją księżnej Meghan i księcia Harry'ego!