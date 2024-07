Cekiny, brokat i metaliczny połysk to jeden z hitów sezonu jesień-zima 2014/2015. Co najważniejsze nie nosimy ich jedynie na wielkie wyjścia! Chodzimy w nich do pracy, na spotkania ze znajomymi i rodzinne obiady.

W poszukiwaniu najciekawszych ubrań i dodatków zdobionych cekinami udałyśmy się na wirtualne zakupy. Udało się nam wypatrzeć: seksowne sukienki, praktyczne legginsy, modne marynarki, kobiece kombinezony i ekstrawaganckie dodatki, które idealnie się sprawdzą również na karnawałowych i sylwestrowych imprezach.

Jeżeli decydujecie się na tak odważne elementy garderoby to musicie pamiętać, że powinien on być dominującym elementem stylizacji.

Zobaczcie więcej ubrań i dodatków zdobionych cekinami: