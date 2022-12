Klaudia El Dursi w seksownym topie w cekiny na sylwestra! Podobne są w Sinsay za 25 zł i bosko podkreślają biust

Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami. To idealny moment na przygotowanie imprezowej stylizacji, a nic nie kojarzy się tak z powitaniem Nowego Roku, jak cekiny ! Sprawdziliśmy jakie sukienki wybiera Natasza Urbańska i wybraliśmy najmodniejsze modele w bardzo niskich cenach. Gwiazda nosi między innymi cekinowe sukienki z Sinsay ! Spis treści: Sukienka na sylwestra Nataszy Urbańskiej z Sinsay Sukienki cekinowe w stylu Nataszy Urbańskiej Stylizacje na sylwestra Sukienka na sylwestra Nataszy Urbańskiej z Sinsay Natasza Urbańska nie boi się eksperymentować z modą, a jej stylizacje są dość odważne i bardzo inspirujące. Gwiazda bosko podkreśla figurę — na Instagramie znajdziemy zarówno seksowne wieczorowe looki, jak i te bardziej codzienne lub eleganckie. Szukając sylwestrowych inspiracji, naszą uwagę przyciągnęły cekiny! Cekiny i błysk to nieodłączny element sylwestrowej nocy. Ten motyw pojawia się na sukienkach i innych imprezowych ubraniach już od wielu sezonów i chyba nigdy się nie znudzi. W ostatnich dniach Natasza Urbańska wstawiła kilka zdjęć w cekinowych stylizacjach. Są boskie! Aktorka zapozowała między innymi w czarnej cekinowej sukience, którą kupić możemy w Sinsay. Natasza Urbańska jest ambasadorką marki i wybiera same najmodniejsze kreacje. Taka sukienka na sylwestra pięknie podkreśla figurę, długość mini wydłuża nogi, a czarny kolor mimo błysku prezentuje się bardzo elegancko. To sylwestrowa wersja kultowej małej czarnej ;) Sukienki cekinowe w stylu Nataszy Urbańskiej Jeśli jednak czarne cekiny są dla Ciebie zbyt mało imprezowe, to może skusisz się na inne kolory? Natasza Urbańska ma w swojej szafie sukienki cekinowe w takich kolorach jak srebrny, różowy czy czerwony. Takie modele stworzą nam całą stylizację i będą na tyle wyraziste, że wystarczą do nich delikatne dodatki. Jeśli...