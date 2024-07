Jeśli jeszcze nie masz skórzanej kurtki to najwyższy czas się w nią zaopatrzyć. Od kilku sezonów to właśnie ona jest jednym z podstawowych elementów wiosennej, letniej, a nawet jesiennej garderoby. Pasuje zarówno do dżinsów jak i sukni sięgającej ziemi. Świetnie sprawdzi się zarówno w stylizacji do pracy, na randkę i weekendowy wypad za miasto.

Reklama

Niezależnie od koloru i fasonu skórzana kurtka jest niezbędna. Pamiętaj, że wciąż na czasie są rockowe ramoneski. Jednak jeśli chcesz ożywić swoją garderobę postaw na kolor. Kurtki w żywych kolorach sprawdzą się w każdej sytuacji. My w sklepach dostępnych w Polsce znaleźliśmy aż 50 skórzanych kurtek w różnych fasonach i kolorach. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie w naszym zestawieniu coś specjalnie dla siebie.

Więcej skórzanych kurtek znajdziecie w najnowszym 7. numerze magazynu FLESZ.

Zapraszamy do naszej galerii >>>

Reklama

jm