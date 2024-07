Lato rządzi się własnymi prawami. Piękna pogoda, słońce, wakacje i sezonowe romanse, a to wszystko musi mieć odpowiednie tło. Czemu nie może nim być wymarzony zapach perfum? W końcu to powonienie to najbardziej pamiętliwy z naszych zmysłów.

Wiosną i latem marki kosmetyczne i perfumiarskie przygotowują nowe zapachy lub sezonowe edycje. Zazwyczaj są one bardziej cytrusowe, lżejsze i bardziej orzeźwiające od oryginałów, dlatego mają one tylu amatorów. Dlatego wybierz się w egzotyczną podróż z najnowszymi zapachami dostępnymi w polskich sklepach.

Tym razem wybraliśmy kilka naszym zdaniem najciekawszych typów. Wśród nich znalazły się zapachy Calvina Kleina, Avonu, The Body Shop, Beyonce, Guessa i Benefitu. Naszymi ulubionymi są jednak te pochodzące od ekskluzywnej francuskiej marki Eisenberg. Ten dekadencki zapach przypadnie do gustu tym, które cenią sobie ekstrawagancję i niepowtarzalność.

Poniżej znajdziecie galerię zdjęć z opisami wybranych zapachów.