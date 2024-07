7 z 11

One Direction - One Way or Another

Wróciła moda na boysbandy, a najpopularniejszym jest z pewnością One Direction. Młodzi Brytyjczycy podbili serca nastolatek na całym świecie, a teraz lansują kolejny przebój - cover utworu "One Way or Another" z repertuaru Blondie tchnął drugie życie w tę piosenkę, a samym One Direction zapewnił murowany hit wakacji.