Trzeba przyznać, że Patricia Kazadi jest naprawdę dzielna. Najlepiej świadczy o tym to, co zrobiła podczas finału programu "You Can dance". Jak donosi tygodnik "Takie jest życie" prowadząca taneczne show przez cały program uśmiechała się i żartowała. Tymczasem nikt nie mógł nawet przypuszczać, jak bardzo cierpi. Wszystko przez atak kamieni nerkowych Kazadi. Prezenterka miała podniesioną temperaturę i była osłabiona. Sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano o konieczności obecności karetki.



- Pod studiem na wszelki wypadek czekała karetka z lekarzem. Gdyby Patricia bardzo źle się poczuła, natychmiast zostałaby jej udzielona pomoc, a jeśli zaszłaby taka potrzeba, zostałaby przewieziona do szpitala. - powiedziała osoba z produkcji show.



- Gdy tylko schodziła z wizji, towarzyszył jej ktoś za kulisami. Ale przed swoim solowym występem, poza wizją, poprosiła widownię, żeby pomogła jej śpiewać, bo bała się, że nie da rady. - dodała.

Jak się okazało, Kazadi nie tylko przetrwała finał programu w wielkim stylu, ale też stawiła się na imprezie po programie dla uczestników i innych gości. Świadczy to o tym, jak bardzo poważnie do swojej roli podchodzi showmanka.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że poświęcenie nie odbije się na jej zdrowiu.

