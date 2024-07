Program telewizyjny na święta wielkanocne zapowiada się bardzo interesująco. Co oglądać w Wielkanoc? Filmy, seriale, talent-show i wiele innych ciekawych pozycji znalazło się w tegorocznych propozycjach telewizyjnych. Przygotowaliśmy zestawienie tych najciekawszych.

Reklama

Co będzie w telewizji w Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny? Oto szczegółowy program.

Wielka Sobota ​26.03.2016



Tego dnia dnia w telewizji będą emitowane nowe odcinki programów: "Kocham Cię, Polsko", "Mali Giganci" oraz "Twoja Twarz brzmi znajomo".

Fani serialu "Strażacy" również nie będą rozczarowani. Telewizja Polska przygotowała dla nich premierowy odcinek.

Jest też coś dla fanów emocji sportowych. W Wielką Sobotę odbędzie się mecz Polska-Finlandia, który również zobaczymy w telewizji.

Zobacz także

Niedziela Wielkanocna 27.03.2016

W Wielkanoc telemaniacy również nie będą zawiedzeni. Pojawią się nowe odcinki popularnych talent show: "Must be the music" oraz "MasterChef Junior". Fani serialu "Bodo" także będą mogli prześledzić dalsze losy swojego ulubionego bohatera.

Prawdziwym hitem tego dnia może okazać się pilotażowy odcinek nowej edycji programu "Rolnik szuka żony".

Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016

W poniedziałek w telewizji emitowane będą głównie filmy, ze wskazaniem na sprawdzone polskie produkcje. Będzie można odświeżyć sobie takie filmy, jak: "Sami swoi", "Nie lubię poniedziałku" oraz "Och, Karol 2". Zadowoleni będą również widzowie "Pierwszej miłości", którzy będą mieli okazję obejrzeć kolejny odcinek swojego ulubionego serialu. Fani "Drugiej szansy" poczekają zaś tydzień, zamiast niej obejrzą

o godz. 20 film "Thor", a po nim, o 22 "Glinarza z metropolii".

Zobacz też: Pierwszy odcinek Rolnik szuka żony w Wielkanoc, sprawdź kiedy i o której! Szykują się zmiany!

W sobotę zobaczymy m.in. nowy odcinek "Kocham Cię, Polsko!".

W niedzielę wielkanocną wyemitowany zostanie pilotażowy odcinek programu "Rolnik szuka żony".