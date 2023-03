Seriale podobne do „Breaking Bad”: Co oglądać po historii Waltera White’a?

Jeśli skończyliście serię o nauczycielu chemii, który został przerażającym bossem narkotykowym i szukacie seriali podobnych do „Breaking Bad”, mamy dla was kilka innych świetnych produkcji. Był Walter White, a teraz poznajcie Martina Byrde’a z „Ozark”. To jeszcze nie wszystko!

Nie ma się co oszukiwać – widzowie szukający seriali podobnych do „Breaking Bad” mają bardzo wysokie wymagania i nie zadowoli ich podrzędna historia o dilerach narkotyków i ścigających ich policjantach. Nic dziwnego. Twórcy opowieści o uosabiającym przeciętność chemiku, który po otrzymaniu diagnozy postanawia zająć się produkcją metamfetaminy, by dać przyszłość rodzinie, wynieśli swoją produkcję poza ramy formatu telewizyjnego. Nie będziemy ściemniali – drugiego takiego serialu nie ma. Na szczęście jednak jest kilka innych bardzo dobrych produkcjach o bohaterach, którzy z często osobistych powodów postanawiają wkroczyć na ścieżkę przestępstwa. Martin Byrde mógłby być waszym sąsiadem. Tym, który chodzi do szkoły na zebrania córki i organizuje grilla dla rodziców jej znajomych. Raczej nie wpadlibyście na to, że po godzinach pierze pieniądze szefa meksykańskiego kartelu. Oprócz „Ozark” mamy też dla was historię o Tonym Soprano, który jest nie tylko głową rodziny, ale także szychą w mafii z New Jersey.

Jeśli szukacie seriali podobnych do „Breaking Bad”, jest to pozycja obowiązkowa. Twórcy „Ozark” czerpią z dobrze znanego motywu zwykłego Amerykanina, który wplątuje się w świat bezwzględnych przestępców. Marty Byrde (Jason Bateman) jest znudzonym swoją pracą doradcą podatkowym. Satysfakcji nie znajduje też w życiu prywatnym. Jego małżeństw jest, bo jest. Po godzinach nasz bohater pomaga prać pieniądze narkotykowego kartelu z Meksyku. Gdy szef mafii zaczyna podejrzewać, że Marty i jego przyjaciel zdefraudowali część majątku, zabija jednego z księgowych, a Byrde’owi daje ostatnią szansę. Odkupienie win nie będzie jednak łatwe. Mężczyzna z dnia na dzień musi przeprowadzić się z całą rodziną do turystycznego miasteczka położonego nad jeziorem Ozark, by wyprać 500 milionów dolarów i pomóc poszerzyć wpływy kartelu. Zaraz po przyjeździe dostrzega, że mieścinka – mówiąc delikatnie – nie jest żyłą złota. Seria nie oszczędza widza i zasypuje go brutalnymi scenami. Oczywiście najciekawszym elementem jest przemiana Marty’ego Byrde’a i jego całej rodziny, która zostaje wystawiona na ekstremalne warunki. Prawdziwym objawieniem jest rola Julii Garner.

Wśród seriali podobnych do „Breakin Bad” są też historie, w których to kobiety podejmują trudne decyzje i lądują w półświatku. Nancy Botwin (Mary-Louise Parker) nagle i niespodziewanie traci męża. Gdy bohaterka zostaje sama z dwoma synami, zaczyna szukać pomysłu na to, jak się utrzymać. Wreszcie postanawia, że będzie sprzedawała marihuanę w okolicy swojego miasta. Kto będzie podejrzewał wdowę i członkinię zarządu lokalnej szkoły? „Trawka” to serial podszyty czarnym humorem, który doczekał się nominacji do Złotego Globu. Natomiast odtwórczyni głównej roli została nagrodzona statuetką dla najlepszej aktorki.

Widzowie szukający seriali podobnych do „Breaking Bad” z pewnością są przygotowani na brutalne sceny z bezwzględnymi przestępcami. Takich nie brakuje też w „Narcos” – serii o jednym z najsłynniejszych baranów narkotykowych na świecie. Mowa oczywiście o Pablo Escobarze, który w Kolumbii zbudował swoje nielegalne imperium i stał się nie tylko zmorą swojego kraju, ale również Stanów Zjednoczonych. Grany przez fenomenalnego Wagnera Mourę antybohater to na pierwszy rzut oka zwykły facet z uroczym uśmiechem, który próbuje wyrwać się z biedy. Jest wspierany prze lokalną społeczność. To taki swój chłopak. Pablo jednak jest gotowy robić straszne rzeczy, by osiągnąć swój cel. Z odcinka na odcinek przyglądamy się jego przemianie w coraz bardziej okrutnego bosa kartelu. Rozbić jego organizację próbują dwaj agenci: Javier Peña (Pedro Pascal) oraz Steve Murphy (Boyd Holdbrook). „Narcos” to produkcja, w której trup ścieli się gęsto. Seria doczekała się także spin-offu, „Narcos: Meksyk”. Jeśli lubicie takie mocne serie, polecamy wam nasze zestawienie seriali kryminalnych Netflixa.

Jedną z najciekawszych rzeczy w serialach podobnych do „Breaking Bad” jest to, jak przeciętny człowiek nagle wpada w wir wstrząsających wydarzeń, a na jego drodze stają ludzie, których nigdy nie chcielibyście spotkać. Lesterowi Nygaardowi (Martin Freeman) nie wiedzie się najlepiej. Znudzony życiem sprzedawca ubezpieczeń nie spełnia się ani w pracy, ani w życiu prywatnym. Żona ciągle porównuje go do brata – znacznie bogatszego i przystojniejszego. Prześladowcy z czasów szkolnych nadal dają mu popalić. Gdy Lester żali się na swój los przypadkowemu mężczyźnie w szpitalu, nie wie, że to wywróci jego świat do góry nogami. Najpierw w tajemniczych okolicznościach ginie jego dręczyciel ze szkoły. Później do masakry dochodzi w jego domu, w którym policja znajduje ciało funkcjonariusza oraz żony naszego bohatera. Lester twierdzi, że to sprawka jakiegoś szaleńca. Agentka Molly Solverson (Allison Tolman) i jej partner Gus Grimly (Colin Hanks) próbują rozwiązać śledztwo. Kobieta czuje, że Nygaard nie mówi jej całej prawdy.

Każdy sezon „Fargo” to odrębna historia, w której poznajemy naprawdę paskudnych bohaterów. W serialu pojawiają się takie gwiazdy jak Ewan McGregor, Jesse Plemons, Patrick Wilson, Kirsten Dunst oraz David Thewlis.

Na naszej liście seriali podobnych do „Breaking Bad” znaleźliśmy też miejsce na komediowe produkcje. Jednak oglądając „Barry’ego” widzowie nie tylko się śmieją, ale również przeżywają wzruszenia i zaskoczenia. Bo choć forma serii początkowo może wydawać się dość luźna, twórcy nie boją się wprowadzać mrocznych czy melancholijnych momentów. Barry Berkman (Bill Hader) jest byłym żołnierzem. Na wojskowej emeryturze dorabia jako płatny morderca. Choć praca jest wątpliwa pod względem etycznym, daje mu ukojenie po wojnie. Nasz bohater tłumaczy sobie, że usuwa ze świata podłych ludzi. Jego życia odmienia ostatnie zlecenie, które jest związane z czeczeńskim gangsterem, Goranem Pozarem.

Mafiozo z Czeczenii odkrywa romans żony z jej trenerem Ryanem. By zbliżyć się do swojej ofiary, Barry zapisuje się do szkoły aktorskiej, do której chodzi kochanek partnerki jego zleceniodawcy. Niespodziewanie odkrywa, że aktorstwo przynosi mu coraz więcej satysfakcji. Staje się nawet ciekawsze niż to cale zabijanie. Niecierpliwy Goran postanawia, że sam zabije Ryana. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy Barry musi uważać na kalifornijską policję, czeczeńskich gangsterów, a przy okazji nie może zaniedbywać lekcji aktorstwa.

By zbliżyć się do ideału, seriale podobne do „Breaking Bad” muszą być nieoczywiste i zaskakiwać widza nietypowymi rozwiązaniami. Na intrygujący pomysł wpadli twórcy „Rodziny Soprano”. Nie trzeba doświadczyć na własnej skórze ataku paniki, by domyślać się, że taki napadowy lęk może mocno uprzykrzyć życie. Szczególnie gdy jest się nie tylko ojcem rodziny, ale również szychą w mafii z New Jersey. Gdy problemy ze zdrowiem psychicznym zaczynają przerastać Tony’ego Soprano, gangster postanawia rozpocząć terapię. Żeby było ciekawiej, psychiatra nie do końca zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę zajmuje się jej klient, który opowiada jej o sprawach rodzinnych i kłopotach w „pracy”. Zarówno widzowie, jak i krytycy pokochali rodzinę Soprano. Seria zdobyła pięć Złotych Globów i aż 21 statuetek Emmy! Jeśli lubicie nagradzane i cenione produkcje, polecamy wam naszą listę Top 10 seriali Netflixa.

W naszym zestawieniu seriali podobnych do „Breaking Bad” nie mogło zabraknąć też opowieści o sympatycznym mordercy, którego losy widzowie śledzili aż przez osiem lat. Tytułowy Dexter (Michael C. Hall) wydaje się być przykładnym obywatelem. Pracuje jako specjalista ds. krwi w departamencie policji i jest bardzo ceniony przez kolegów. Nocą jednak zaspokaja swój głód zabijania, mordując ludzi, którzy wymykają się organom ścigania. O jego mrocznej stronie nie wie nawet przybrana siostra Deb, która pracuje w tym samym oddziale policji w Miami. Gdy na jego drodze pojawia się tajemniczy przestępca, który w nietypowy sposób okalecza swoje ofiary, zaintrygowany Dexter rozumie, że poznał kogoś, z kim może mieć wiele wspólnego.

Wśród seriali podobnych do „Breaking Bad” jest też produkcja, która szczególnie rozsławiła stację HBO. „Prawo ulicy” to jedna z najlepszych serii na tej platformie, która opowiada o grupie policjantów z Baltimore. Funkcjonariusze rzucają wyzwanie lokalnemu bossowi grupy narkotykowej i tym samym wywołują prawdziwą wojnę w mieście. Choć przestępcy są bezwzględni i nie mają żadnych zahamować przed strzelaniem do ludzi w mundurach, Jimmy McNulty (Dominic West) oraz jego partnerka Shakima Greggs (Sonja Sohn) są gotowi zrobić wszystko, by wsadzić do więzienia członków podziemnego gangu.

Coś specjalnego dla fanów seriali podobnych do „Breaking Bad”. Tytułowy Ray Donovan (Liev Schreiber), który niejednemu przestępcy skopałby tyłek i mógłby śmiało rywalizować z Walterem White’em. Bo dla niego – podobnie jak w przypadku bohatera „Breaking Bad” – rodzina jest najważniejsza i zrobi wszystko, by ją ochronić. Ray większość problemów załatwia kijem. To człowiek od brudnej roboty – połączenie detektywa, ochroniarza i menadżera. Problemy zaczynają się, gdy jego ojciec niespodziewanie opuszcza więzienie. Mickey Donovan (Jon Voight) zamierza jak najszybciej poznać wnuki i zbudować więzi z rodziną. To jednak nie podoba się Ray’owi. Widać, że obu panów wiele różni, a w powietrzu pachnie nierozwiązanymi sprawami z przeszłości.

To pozycja obowiązkowa dla fanów, którzy tęsknią za serialami podobnymi do „Breaking Bad”. Seria o Walterze doczekała się fantastycznego spin-offu. Początkowo zagorzali fanatycy produkcji o chemiku, który zaczął produkować metamfetaminę, obawiali się, że twórcy nie powtórzą sukcesu. Jakże się mylili! „Zadzwoń do Saula” to absolutny hit, który być może nawet przebił „Breaking Bad”. Tym razem śledzimy historię oczami znanego nam już adwokata. Bohatera poznajemy jeszcze nie jako Saula Goodmana, ale Jimmy’ego McGilla – ambitnego prawnika, który chce zaistnieć w branży w Albuquerque. McGill sam jednak miewa problemy z prawem, a jego ścieżka na szczyt jest dość wyboista. Oglądanie jego wzlotów i upadków to prawdziwa przyjemność, a siłą serialu jest – podobnie jak „Breaking Bad” – jego powolna przemiana. Oczywiście w serialu pojawiają się też takie postaci jak Walter White, Mike Ehrmantraut, Gustavo Fring czy Lalo Salamanca. Jeśli jeszcze nie widzieliście „Zadzwoń do Saula”, lepiej to nadróbcie.

