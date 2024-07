Trwa moda na powroty ulubionych seriali. Niedawno Kiefer Sutherland po raz kolejny wcielił się w postać legendarnego Jacka Bauera w serialu „24”, a już wkrótce znów zobaczymy na ekranie „Miasteczko Twin Peaks” oraz „Z archiwum X”. Ale powrotu „Skazanego na śmierć” [„Prison Break”] nie spodziewał się nikt! Zaskoczenie tym większe, że seksowny główny bohater serialu – Michael Scofield – został... uśmiercony w jego zakończeniu.

Mówi się o tym, że serial może powrócić do telewizji Fox. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane, ale dwie największe gwiazdy serialu – Wentworth Miller i Dominic Purcell – wyraziły chęć powrotu do ról, które przyniosły im sławę i popularność. Nowy sezon „Skazanego na śmierć” liczył będzie 12 odcinków i opowie zamkniętą historię.

Wentworth Miller gościł niedawno w Polsce na festiwalu PKO Off Camera. Aktualnie, znów u boku Purcella, można go oglądać w serialu „The Flash”, a na przyszły rok planowany jest „Legends of Tomorrow”, w którym obaj powtórzą swoje role z „The Flash”.

Będziecie oglądać?

