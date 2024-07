Jak wyróżnić się z tłumu na polskich salonach? Wystarczy głupio zapozować do zdjęcia albo założyć pomysłową stylizację. Na ten drugi krok odważyła się Magda Modra, która na co dzień jest twarzą stacji Polsat Cafe. Prezenterka na premierze filmu "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć" postanowiła oddać cześć twórcom produkcji i przebrała się za panią oficer. Nie wiemy tylko czy do końca przemyślała swój look, bo wybrała inne niż narodowe barwy.

Na lewym ramieniu Modrej pojawił się budzący nadal wiele kontrowersji, symbol nazizmu - swastyka. Przebranie się Magdy za córkę Hitlera dla jednych była hitem, a dla innych kitem. Rozumiemy, że stylizacja miała być puszczeniem oka w stronę gości, ale pytamy tylko o jedno - dlaczego kobieta, która naprawdę może wyglądać dobrze i seksownie wybiera przebieranki na wzór szkolnego balu karnawałowego?

