Wypadający w Sylwestra weekend nie sprzyja chodzeniu do kina. Z tego powodu liczba premier w ilości śladowej. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy czwartek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Paterson (2016)

Najnowszy film Jima Jarmuscha był już wyświetlany w Polsce w ramach wrocławskiego American Film Festival, gdzie spotkał się z pozytywnym przyjęciem widzów. Podobne reakcje towarzyszyły "Patersonowi" także wcześniej na festiwalu w Cannes i nic nie wskazuje na to, żeby były to opinie przesadzone. Jak przystało na kino sygnowane nazwiskiem Jima Jarmuscha, próżno szukać tutaj szaleńczego tempa akcji i wymyślnej fabuły. Jest wręcz przeciwnie i to właśnie ta zwyczajność "Patersona" jest jego siłą.

Bohaterem filmu tytułowy Paterson (rozsławiony rolą Kylo Rena w filmie "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy" Adam Driver), kierowca autobusu, który w wolnych chwilach zajmuje się pisaniem wierszy dotyczących obserwowanej przez siebie codzienności. I tyle.

Werdykt: Jedyna ciekawa propozycja weekendu

Zwiastun: