2 z 4

Captain Fantastic

Z dużym opóźnieniem na ekrany polskich kin trafia w końcu film, który przyniósł występującemu w nim Viggo Mortensenowi nominację do tegorocznego Oscara. Wciela się on tu w rolę Bena, który z dala od cywilizacji wychowuje sześcioro swoich dzieci. Przychodzi jednak moment, w którym cała rodzina zmuszona jest opuścić bezpieczne leśne odludzie i ruszyć w świat. Zderzenie z realnością może być szczególnie bolesne dla dzieci, które nie wiedzą nawet co to Coca-Cola.

Pozytywne kino z przesłaniem, pełne dobrego humoru i pozytywnej energii, która zostaje z widzem po seansie. Brakuje w kinach takich filmów, które mają coś ważnego do przekazania i potrafią to zrobić lekko i nienachalnie.

Werdykt: Na dobry humor

Zwiastun: