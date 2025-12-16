W miniony poniedziałek, 15 grudnia, obyło się ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg. Pogrzeb modelki odbył się na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, a urna z jej prochami została złożona w Alei Zasłużonych.

Agnieszka Maciąg nosiła podwójne nazwisko

Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła nie tylko jej najbliższymi. Cała Polska opłakiwała jedną z najpopularniejszym modelek lat 90. Niestety, Agnieszka Maciąg zmarła po długie walce z nowotworem. Podczas jej pogrzebu, padło wiele przejmujących słów. Anna Nowak-Ibisz wygłosiła przemówienie na pogrzebie Agnieszki Maciąg i zwróciła się do jej męża.

Agnieszka Maciąg została pochowana w jasnej urnie na której oprócz informacji z datą narodzin i datą śmierci oraz napisu "Od Ciebie przyszłam i do Ciebie wracam" pojawiło się imię i nazwiska modelki. Chociaż w przestrzeni publicznej używała tylko jednego nazwiska to tak naprawdę nazywała się Agnieszka Maciąg-Wolańska.

Tłum gwiazd pożegnał Agnieszkę Maciąg

Kiedy 27 listopada przekazano informację o śmierci Agnieszki Maciąg, ta smutna wiadomość wstrząsnęła całą Polską. W sieci zaczęły pojawiać się przejmujące wpisy, w których wspominano modelkę. Gwiazdy żegnały Agnieszkę Maciąg, a wśród osób, które zareagowały na wiadomość o jej śmierci znalazły się m.in. Anna Lewandowska, Anna Nowak-Ibisz oraz Ewa Wachowicz.

Również podczas porzebu mnóstwo gwiazd żegnało Agnieszkę Maciąg. Na ceremonii zorganizowanej na Powązkach w Warszawie pojawili się m.in. Monika Olejnik z partnerem, Piotr Adamczyk z ukochaną czy Paweł Wilczak i Olivier Janiak.

