Agnieszka Maciąg, znana modelka i osobowość medialna, zmarła w wieku 56 lat. Informacja o jej śmierci została przekazana mediom 27 listopada 2025 roku. Pogrzeb odbył się 15 grudnia 2025 roku o godzinie 11:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Uroczystość miała charakter świecki, co podkreślono już w zapowiedzi rodziny.

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz liczne grono znanych osobistości ze świata show-biznesu i mediów. Żałobnicy zgromadzili się licznie, by oddać hołd zmarłej.

Wzruszające przemówienie Anny Nowak-Ibisz na pogrzebie przyjaciółki

Anna Nowak-Ibisz, dziennikarka i prezenterka, a zarazem bliska przyjaciółka Agnieszki Maciąg, wygłosiła przemówienie, które poruszyło wszystkich obecnych. W emocjonalnych słowach wspomniała o życiu, miłości i duchowej sile zmarłej. Przemówienie Anny Nowak-Ibisz zostało odebrane jako niezwykle osobiste i pełne czułości:

Zawsze jesteśmy twoimi siostrami. Miłość przechodzi przez wszystkie drzwi, nawet te, które dla nas są jeszcze tajemnicą. Wiem, że będziesz kochać swoich bliskich Aguś tak samo mocno, tylko jeszcze czulej. Twoje światło nadal będzie ich drogowskazem. Nie znam lepszego człowieka, męża i taty niż ty Robert. Tym bardziej nie znałam takiej miłości jak wasza. Agnieszka zawsze była i będzie twoim cudem. Twoim wyznaniem pełnym wiary w wieczność

Dziennikarka kontynuowała swoje przemówienie, wspominając również swoją matkę. Jej słowa były pełne emocji i metaforycznych odniesień:

Jestem pewna, że wasza droga się nie kończy. Pewnego dnia Agnieszko. Dzieli nas tylko czas. Przytulam cię i twoich ukochanych najczulej jak umiem. Będziemy cię wypatrywać Aguś w każdych podmuchach ciepłego wiatru na ścieżkach życia. Do zobaczenia kochana. Ty i moja mama miałyście jeden wspólny mianownik. Miłość

To przemówienie, głęboko osobiste, wywarło ogromne wrażenie na żałobnikach i stało się najważniejszym momentem uroczystości.

Bliscy żegnają Agnieszkę Maciąg

Podczas ceremonii obecny był mąż Agnieszki Maciąg, fotograf Robert Wolański, któremu towarzyszyła ich córka Helena. Wśród żałobników znaleźli się również znani przedstawiciele świata show-biznesu: Monika Olejnik z partnerem Tomaszem Ziółkowskim, Olivier Janiak z żoną Karoliną Malinowską, Paweł Wilczak, Piotr Wojtasik oraz Piotr Adamczyk.

Ich obecność była wyrazem szacunku dla zmarłej oraz wsparcia dla jej rodziny. Mimo wielkiej straty i bólu, który unosił się nad Powązkami, obecność przyjaciół i bliskich pozwalała poczuć siłę wspólnoty i pamięci.

Ceremonia odbyła się w formie świeckiej, bez elementów religijnych, zgodnie z życzeniem rodziny. Urna z prochami Agnieszki Maciąg została uroczyście wniesiona, a cała uroczystość miała intymny, ale zarazem bardzo poruszający charakter.

