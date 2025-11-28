Agnieszka Maciąg, znana modelka i pisarka, przez dekady inspirowała kobiety w Polsce. W 1996 roku, podczas jednej z sesji zdjęciowych, poznała Roberta Wolańskiego – fotografa, który od razu przyciągnął jej uwagę. Według wspomnień Maciąg, zakochali się w sobie niemal natychmiast. "Zobaczyliśmy swoją wrażliwość, tęsknoty, marzenia, radości i smutki" – opowiadała.

W momencie poznania Agnieszka mieszkała w Polsce z synem Michałem z poprzedniego związku, a Robert przebywał we Francji. Pomimo odległości i sceptycyzmu znajomych, którzy nie dawali im więcej niż trzy miesiące, już po czterech dniach wiedzieli, że chcą być razem.

Kryzys, który mógł wszystko zakończyć

Po dziesięciu latach wspólnego życia para przeszła poważny kryzys. Agnieszka Maciąg przyznała, że całkowicie podporządkowała się roli partnerki i matki, zapominając o własnych potrzebach.

Popełniłam szereg klasycznych błędów. (…) Moje potrzeby i aspiracje odsunęłam na dalszy plan. (…) Skoncentrowałam się na moim mężczyźnie i moim synu. A kiedy człowiek zapomina o sobie, dzieje się coraz gorzej. Z pozoru wszystko wygląda idealnie, a wewnątrz rozgrywa się dramat

Robert Wolański nie rozumiał, co dzieje się z ukochaną. "Jestem fotografem, a nie psychologiem" – tłumaczył później. W wyniku narastającego napięcia, przez rok nie utrzymywali ze sobą kontaktu.

Mimo bolesnej rozłąki, uczucie między Agnieszką Maciąg a Robertem Wolańskim przetrwało. W 2011 roku para wzięła ślub. Agnieszka nosiła dwa pierścionki zaręczynowe – jeden sprzed kryzysu i drugi, podarowany jej ponownie po pogodzeniu się. Rok później, w 2012 roku, przyszła na świat ich córka Helenka. Maciąg określała ją jako "absolutny dar i cud". W ich domu wychowywał się także starszy syn Agnieszki – Michał. W jednym z naszych wywiadów Wolański powiedział:

Dopiero gdy przeszliśmy przez kryzys, zobaczyłem, że jesteś nie tylko piękna, ale i bardzo głęboka, mądra, nad wyraz wrażliwa

Agnieszka przyznała z kolei, że przestała mieć roszczenia wobec partnera i sama wyleczyła swoje rany.

Agnieszka Maciąg nie żyje

Ich wspólną historię tragicznie przerwała śmierć modelki. 27 listopada Robert Wolański poinformował za pośrednictwem Instagrama o śmierci ukochanej. Wiadomość wstrząsnęła mediami, a pod druzgocącym wpisem wiele gwiazd zostawiło kondolencje i słowa otuchy. Choć nie podano szczegółów okoliczności śmierci Agnieszki Maciąg, wiadomo, że zmagała się z nowotworem. Nawrót choroby dotknął ją wiosną tego roku.

Modelka miała zaledwie 56 lat. W swoim ostatnim wpisie na Instagramie pisała, jak ważne jest poczucie wdzięczności za wszystko, co spotyka nas w życiu. W obliczu takiej tragedii jej słowa dotykają szczególnie.

Agnieszka Maciąg i Robert Wolański, fot. AKPA

