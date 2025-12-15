Anna Nowak-Ibisz zabrała głos podczas pogrzebu Agnieszki Maciąg. Żałobnicy mogli usłyszeć poruszające słowa skierowane w stronę córki modelki. Trudno powstrzymać łzy.

Anna Nowak-Ibisz podczas pogrzebu zwróciła się do córki Agnieszki Maciąg

Dokładnie 27 listopada 2025 roku w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci Agnieszki Maciąg. Odejście modelki, która była prawdziwą ikoną lat 90. wstrząsnęło opinią publiczną. Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze napisał mąż modelki, Robert Wolański.

Dziś, 15 grudnia, odbył się pogrzeb modelki. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział rodzina, przyjaciele i fani. Anna Nowak-Ibisz na pogrzebie Agnieszki Maciąg zwróciła się do jej męża. Podczas przemowy nie zabrakło również słów skierowanych w stronę córki modelki. Tak okazała wsparcie Helenie.

Na wszystko jest odpowiedni czas. Zaufaj. Nasze serca są dla Ciebie otwarte tak szeroko, jak ramiona twojej mamy. Helena, jesteś jedną z nas. W nas kobietach, które przyszły dzisiaj oddać hołd twojej mamie masz nasze siostrzane stado. Fakt cytuje Annę Nowak-Ibisz.

Przejmujący gest Roberta Wolańskiego po pogrzebie Agnieszki Maciąg

W ostatnim pożegnaniu Agnieszki Maciąg wzięło udział mnóstwo gwiazd. Na pogrzebie pojawili się m.in. Monika Olejnik, Paweł Wilczak, Piotr Adamczyk oraz Piotr Wojtasik, który przyjaźnił się z modelką. Urna z prochami Agnieszki Maciąg została złożona na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych.

Tuż po pogrzebie mąż Agnieszki Maciąg wykonał przejmujący gest, który ściska serce. Zwrócił się do żałobników i przytulił zdjęcie ukochanej żony.

