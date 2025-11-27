Agnieszka Maciąg nie żyje. Ikona lat 90. zmarła niespodziewanie w wieku 56 lat.

Nie żyje Agnieszka Maciąg

Informacja o śmierci Agnieszki Maciąg pojawiła się na jej profilu instagramowym. Pod serią jej czarno-białych zdjęć, a także wymowną grafiką świecy, możemy przeczytać:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin.Teraz Światłością jesteś Ty.Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność.Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości.Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze.

Miała 56 lat. Jej odejście wywołało poruszenie wśród fanów, którzy cenili ją nie tylko za urodę i talent, ale także za mądrość, duchowość i autentyczność.

Agnieszka Maciąg pozostawiła po sobie niezwykle bogaty dorobek. Oprócz kariery modelki i prowadzącej programy telewizyjne, była autorką wielu bestsellerowych książek o zdrowiu, duchowości i świadomym życiu. Jej blog, webinary i nagrania przyciągały tysiące osób poszukujących sensu i równowagi.

Kim była Agnieszka Maciąg – od wybiegów po duchowość

Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. Jej kariera rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy wygrała prestiżowy konkurs organizowany przez nowojorską agencję modelek. Dzięki temu zyskała międzynarodową sławę i pracowała dla takich domów mody jak Lagerfeld, Cerruti, Biagiotti czy Escada, prezentując ich kolekcje na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie i Berlinie.

Po urodzeniu syna Michała wróciła do Polski. Choć nieco wycofała się z branży mody, pozostała aktywna w mediach – prowadziła programy telewizyjne i wydała solowy album „Marakesz 5:30”. Z czasem zwróciła się ku duchowości i rozwojowi osobistemu.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy współczucia.

Więcej informacji wkrótce.