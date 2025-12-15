W czwartek, 27 listopada 2025 roku., media obiegła tragiczna wiadomość. W wieku zalewie 56 lat zmarła Agnieszka Maciąg, a jej ukochany mąż potwierdził wstrząsającą informację. Od wielu lat celebrytka zmagała się z chorobą nowotworową. Po ponad dwóch tygodniach od śmierci, 15 grudnia odbył się uroczysty pogrzeb Agnieszki Maciąg. Tak gwiazdy pożegnały swoją przyjaciółkę.

Poruszające sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg. Wśród żałobników tłum gwiazd

27 listopada 2025 roku zmarła Agnieszka Maciąg, znana polska modelka, autorka książek i osobowość medialna. Miała 56 lat. Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych mąż, Robert Wolański. Jak podano, artystka od dłuższego czasu zmagała się z chorobą nowotworową.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie - napisał w mediach społecznościowych mąż Agnieszki Maciąg.

Wypowiedź pełna emocji potwierdziła doniesienia o śmierci jego żony, z którą spędził niemal trzy dekady.

W poniedziałek, 15 grudnia, ponad dwa tygodnie od śmierci modelki, odbyło się ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg. Ostatnie pożegnanie odbyło się o godzinie 11:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Oprócz bliskich i rodziny modelki na pogrzebie pojawiło się wiele gwiazd i osobowości, które na co dzień są związane z show-biznesem.

Gwiazdy na pogrzebie Agnieszki Maciąg: Olejnik, Adamczyk, Wilczak i inni

Wśród żałobników na pogrzebie Agnieszki Maciąg tuż obok jej męża, Roberta Wolańskiego i córki Heleny, rodziny i przyjaciół, pojawili się także bliscy modelki ze świata show biznesu, m.in. Monika Olejnik z Tomaszem Ziółkowskim, aktor Paweł Wilczak, dzierżący imponujący wieniec Piotr Adamczyk z ukochaną, czy prezenter "Dzień Dobry TVN", Piotr Wojtasik, który tak mówił o walce modelki z chorobą:

To, co było chyba dla rodziny i dla Agnieszki najtrudniejsze w ostatnim czasie, to właśnie to, że ona szukała po prostu przez pewien czas odpowiedzi, dlaczego tak się stało - tak mówił na antenie TVN o nowotworze Agnieszki Maciąg.

Pojawiła się również Jolanta Borowiec, dyrektorka Polsat Cafe. Nie zabrakło też gwiazdora TVN i naczelnego magazynu "GQ" Oliviera Janiaka i jego partnerki, Karoliny Malinowskiej oraz 87-letniej aktorki, Barbary Wrzesińskiej, która przyszła na pogrzeb Agnieszki Maciąg pomimo trudności z poruszaniem się.

To tu spoczęła Agnieszka Maciąg

Śmierć Agnieszki Maciąg wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i środowiska artystycznego. Ci długo zastanawiali się, gdzie będzie znajdować się grób Agnieszki Maciąg. Jak się później okazało, modelka spocznie na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. To jedno z najważniejszych miejsc pochówku w Polsce, znane jako miejsce spoczynku wielu wybitnych postaci ze świata kultury, polityki i sztuki.

