Agnieszka Maciąg nie żyje. Informacja o odejściu modelki błyskawicznie obiegła media społecznościowe, wywołując falę smutku i niedowierzania. Pod oficjalnym wpisem, za pośrednictwem którego ogłoszono jej śmierć, pojawiło się wiele pełnych żalu i współczucia komentarzy od znanych osobistości.

Agnieszka Maciąg nie żyje

Na oficjalnym Instagramie Agnieszki Maciąg pojawił się dzisiaj wpis, który wywołał ogrom smutku wśród polskich gwiazd. Na profilu modelki opublikowano zdjęcie z palącą się świecą, opatrzone druzgocącym opisem. Jak przekazano - Agnieszka Maciąg nie żyje. Odeszła przegrywając walkę z chorobą.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze przekazali jej bliscy.

Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg

Wpis został natychmiast zauważony przez fanów modelki, którzy zaczęli tłumnie składać kondolencje jej rodzinie. Wyrazy współczucia dla bliskich i swoje wspomnienia o Agnieszce Maciąg zamieścili pod zdjęciem także polscy celebryci. Komentarze jasno wskazują na to, że zmarła miała wielu przyjaciół w show-biznesie. Słowa Anny Nowak-Ibisz szczególnie chwytają za serce.

Kochana moja. Kochani moi… Aguniu, więc jednak, wracasz do domu i od teraz będziesz ze swoimi bliskimi inaczej, ale tak samo mocno z miłością. Dziś nie mam siły na więcej słów, moje serce jest z Wami, moje myśli są z Wami. Będę się modlić, będę wypatrywać Ciebie kochana w każdym dobrym słowie, w każdym delikatnym tchnieniu rzeczy widzialnych i niewidzialnych .Jesteś miłością Aguś a miłość jest silniejsza niż śmierć. Przytulam do serca Twoje miłości najpiękniejsze i największe, Roberta, Helenkę i Michała napisała.

Wiadomość o śmierci Agnieszki Maciąg ze smutkiem przyjęła również Anna Lewandowska. Z jej komentarza jasno wynika, że trudno jej pogodzić się z odejściem modelki.

Aż trudno uwierzyć czytamy.

Swoim wspomnieniem o Agnieszce Maciąg podzieliła się również Ewa Wachowicz. Przy okazji zdobyła się na osobiste wyznanie.

Agnieszko, tak dobrze było się spotkać z Tobą w Krakowie…Dokładnie 5 lat temu odszedł mój tato. Czuwajcie tam nad nami jako świetliste Anioły wyznała.

Joanna Koroniewska napisała z kolei jedynie zdrobniale imię modelki, dodając kilka emotikon złamanego serca.

To jednak tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się pod informacją o śmierci Agnieszki Maciąg. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które wyraziły swój żal i poruszenie w komentarzach. Wiele znanych postaci i fanów dzieliło się tam swoimi wspomnieniami oraz słowami wsparcia dla bliskich zmarłej.

