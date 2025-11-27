Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. Lewandowska, Koroniewska, Wachowicz, Nowak-Ibisz
Śmierć Agnieszki Maciąg wywołała ogromne poruszenie w rodzimym show-biznesie. Pod wpisem, za pośrednictwem którego poinformowano o odejściu modelki, pojawiło się mnóstwo komentarzy od polskich gwiazd. Wśród nich znalazły się między innymi Anna Lewandowska, Ewa Wachowicz i Joanna Koroniewska.
Agnieszka Maciąg nie żyje. Informacja o odejściu modelki błyskawicznie obiegła media społecznościowe, wywołując falę smutku i niedowierzania. Pod oficjalnym wpisem, za pośrednictwem którego ogłoszono jej śmierć, pojawiło się wiele pełnych żalu i współczucia komentarzy od znanych osobistości.
Agnieszka Maciąg nie żyje
Na oficjalnym Instagramie Agnieszki Maciąg pojawił się dzisiaj wpis, który wywołał ogrom smutku wśród polskich gwiazd. Na profilu modelki opublikowano zdjęcie z palącą się świecą, opatrzone druzgocącym opisem. Jak przekazano - Agnieszka Maciąg nie żyje. Odeszła przegrywając walkę z chorobą.
Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze
Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg
Wpis został natychmiast zauważony przez fanów modelki, którzy zaczęli tłumnie składać kondolencje jej rodzinie. Wyrazy współczucia dla bliskich i swoje wspomnienia o Agnieszce Maciąg zamieścili pod zdjęciem także polscy celebryci. Komentarze jasno wskazują na to, że zmarła miała wielu przyjaciół w show-biznesie. Słowa Anny Nowak-Ibisz szczególnie chwytają za serce.
Kochana moja. Kochani moi… Aguniu, więc jednak, wracasz do domu i od teraz będziesz ze swoimi bliskimi inaczej, ale tak samo mocno z miłością. Dziś nie mam siły na więcej słów, moje serce jest z Wami, moje myśli są z Wami. Będę się modlić, będę wypatrywać Ciebie kochana w każdym dobrym słowie, w każdym delikatnym tchnieniu rzeczy widzialnych i niewidzialnych .Jesteś miłością Aguś a miłość jest silniejsza niż śmierć. Przytulam do serca Twoje miłości najpiękniejsze i największe, Roberta, Helenkę i Michała
Wiadomość o śmierci Agnieszki Maciąg ze smutkiem przyjęła również Anna Lewandowska. Z jej komentarza jasno wynika, że trudno jej pogodzić się z odejściem modelki.
Aż trudno uwierzyć
Swoim wspomnieniem o Agnieszce Maciąg podzieliła się również Ewa Wachowicz. Przy okazji zdobyła się na osobiste wyznanie.
Agnieszko, tak dobrze było się spotkać z Tobą w Krakowie…Dokładnie 5 lat temu odszedł mój tato. Czuwajcie tam nad nami jako świetliste Anioły
Joanna Koroniewska napisała z kolei jedynie zdrobniale imię modelki, dodając kilka emotikon złamanego serca.
To jednak tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się pod informacją o śmierci Agnieszki Maciąg. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które wyraziły swój żal i poruszenie w komentarzach. Wiele znanych postaci i fanów dzieliło się tam swoimi wspomnieniami oraz słowami wsparcia dla bliskich zmarłej.
