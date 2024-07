Anja Rubik również zrobiła postanowienie noworoczne! Piękna top modelka wprawdzie nie musi chudnąć, bo ma idealną figurę, ale ma pewne plany w zupełnie innej dziedzinie życia.

Anja stawia na rozwój sfery mentalnej. Na swoim Facebooku zdradziła, co postanawia na 2016 rok. Jej wpis jest bardzo refleksyjny i... dotyczy jej męża Sashy Kanzevica! Co dokładnie napisała modelka?

Wszystko wskazuje na to, że piękna Polka postanawia w nowym roku nieco zwolnić tempo i skupić się na sobie. A cytowanie męża może świadczyć o tym, że ta para znów jest ze sobą bliżej! Najpierw spędzili razem święta Bożego Narodzenia, później wspólnie przywitali Nowy Rok na Majorce (tam się niegdyś pobrali!), a teraz ten wpis Anji. Liczymy na to, że kryzys w małżeństwie Anji i Sashy został już zażegnany, a 2016 będzie rokiem ponownego rozkwitu ich miłości.

Under pressure of the group.. trying to decide on my New Year's resolution .. But nothing better comes to mind than one of Sasha's golden wisdoms ; " slow is the new fast" .. #newyearresolution

Posted by Anja Rubik on 1 stycznia 2016