Nie żyje Rafał Wójcikowski, poseł Kukiz'15. Mężczyzna zginął w wypadku samochodowym na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Wędrogów w Łódzkiem - podaje RMF FM. Było to zderzenie dwóch samochodów osobowych oraz busa. Kierowcą jednej z osobówek był właśnie poseł Wójcikowski. Auto było zakleszczone pomiędzy innymi autami.

Rafał Wójcikowski nie żyje. Poseł zginał w wypadku

Rafał Wójcikowski miał 42 lata. Był polskim politykiem, ekonomistą oraz nauczycielem akademickim. Był absolwentem ekonomii i informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Należał do Stowarzyszenia KoLiber. Współpracował z Fundacją Republikańską, założył i został prezesem Fundacji Aurea Libertas. W 2009 bezskutecznie startował do Parlamentu Europejskiego z listy Prawicy Rzeczypospolitej. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu piotrkowskim z pierwszego miejsca na liście zorganizowanego przez Pawła Kukiza komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 (z poparciem Ruchu Narodowego).

Rodzinie i najbliższym składamy szczerze kondolencje.

