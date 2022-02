"M jak miłość": Fani oburzeni gorącym zdjęciem Mikołaja Roznerskiego i Adriany Kalskiej

Adriana Kalska w ostatnim czasie przeszła zaskakującą metamorfozę i została blondynką. Szybko okazało się, że przemiana aktorki ma związek z rolą w nowym serialu „Papiery na szczęście”, w którym partnerka Mikołaja Roznerskiego dostała główną rolę. Co z rolą Izy w „ M jak miłość ”? Obecny wizerunek Adriany Kalskiej zupełnie nie pasuje do serialowej Izy Chodakowskiej? Adriana Kalska zrezygnuje z "M jak miłość"? Iza i Marcin szybko stali się ulubieńcami widzów „M jak miłość’. Początkowo para miała jeden z drugoplanowych wątków w serialu, ale z czasem scenarzyści rozwinęli ich historię i obecnie są jednymi z największych gwiazd „M jak miłość”. Co więcej Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski tworzą zgrany duet nie tylko w serialu, ale i w życiu prywatnym. W ostatnim czasie w ich serialowym małżeństwie widzowie obserwowali poważny kryzys. Teraz, kiedy Adriana Kalska otrzymała główną rolę w nowym serialu TVN „Papiery na szczęście”, wydaje się, że wątek ten nie pojawił się bez powodu. Czy to oznacza, że to juz koniec wątku Izy Chodakowskiej w "M jak miłość"? Jak udało nam się dowiedzieć, wątek Adriany w „M jak miłość” zostanie na jakiś czas mocno ograniczony w związku z nową rolą. Jednak nie oznacza to, że aktorka odchodzi z serialu! Na profilu gwiazdy pojawiły się zdjęcia z planu, które najpewniej zobaczymy dopiero w kolejnym sezonie "M jak miłość". Wygląda na to, że Adriana Kalska poradzi sobie z pracą na dwóch planach. Co ciekawe w związku z ograniczeniem wątku Izy do "M jak miłość" wróci inna gwiazda! Jak donosi se.pl w związku z faktem, że Adriana Kalska rzadziej będzie pojawiał się na planie skorzystała na tym Barbara Kurdej-Szatan . Wątek granej przez nią Joanny...