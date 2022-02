Adriana Kalska spędziła smutne Walentynki? Opublikowała wymowne słowa

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski są parą nie tylko w serialu „ M jak miłość ”, ale też w życiu prywatnym, a to oznacza, że spędzają ze sobą niemal całą dobę. Czy to ma dobry wpływ na ich związek? Udaje im się oddzielić pracę od spraw osobistych, czy zabierają ją ze sobą do domu? Adriana Kalska po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała, jak wygląda jej życie z Mikołajem Roznerskim. Będziecie zaskoczeni! Kalska o życiu z Roznerskim Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski są jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Poznali się na planie serialu, a obecnie grają też razem w teatrze. To oznacza, że spędzają razem niemal 24 h na dobę. To nie jest łatwe i dla wielu par często kończy się rozstaniem. Jak radzą sobie aktorzy? Opowiedzieli o tym w "Dzień Dobry TVN". I jeszcze nigdy nie zdradzili tak dużo! Jedziemy na plan na 5 rano, pijemy razem kawę w samochodzie. Zaczynamy razem dzień , to jest bardzo miłe - powiedziała aktorka. Oboje zgodnie przyznali, że nie mają problemu z oddzieleniem pracy od życia prywatnego, ale pilnują aby nie naruszać tej ważnej reguły: Mamy wypracowany wspólny język, dzięki czemu nie tracimy czasu na dopasowywanie się - dodała Adriana Kalska, a Mikołaj Roznerski od razu potwierdził jej słowa. Kluczem ich dobrej relacji jest wzajemne wsparcie i trzymanie się ustalonych reguł, co jak widać doskonale się sprawdza. Pomagamy sobie nawzajem na polu przyjacielskim, życie prywatne zostawiamy w domu, a tu jest praca - mówią zgodnie. Co prawda, jakiś czas temu pojawiły się informacje o ich rozstaniu, ale okazało się, że to tylko plotki. Para ma się doskonale i coraz chętniej opowiada o swoim związku. Być może niedługo doczekamy się pierścionka zaręczynowego na palcu Adriany Kalskiej! Zobacz także : Adriana Kalska i Mikołaj...