Anna Głogowska odniosła się do plotek o romansie z Mikołajem Roznerskim. Dodała wymowne nagranie! 

Związek Adriany Kalskiej oraz Mikołaja Roznerskiego skończył się w połowie grudnia. Para postanowiła nie komentować publicznie powodów rozstania. Od tego czasu w sieci pojawiają się plotki o kolejnych romansach aktora. Tym razem do sprawy postanowiła odnieść się Anna Głogowska, z którą media łączą gwiazdora "M jak miłość". Tancerka opublikowała na swoim Instagramie wymowne nagranie.

Anna Głogowska i Mikołaj Roznerski są parą?

Adriana Kalska w Walentynki opublikowała bardzo wymowny cytat. Fani pytali, czy dotyczy on rozstania z Mikołajem Roznerskim, jednak aktorka nie zdecydowała się odpowiedzieć. Gwiazda "M jak Miłość" w grudniu wydała oświadczenie, w którym poinformowała o rozpadzie związku. Od tamtej pory nie chce już komentować tej sprawy. W sieci pojawia się coraz więcej informacji o rzekomych romansach Mikołaja Roznerskiego.

Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Mikołaj Roznerski spotyka się z Anną Głogowską, byłą partnerką Piotra Gąsowskiego. Teraz celebrytka postanowiła skomentować sprawę, a na jej Instagramie pojawiło się wymowne nagranie.

Ale się rozgadały... Nareszcie jakieś sensacje na mieście... Z pierwszej ręki/dzioba. Ja np. wyraźnie słyszę: Dobry dzień - napisała tajemniczo, publikując nagranie ze śpiewem ptaków w tle.

Media wciąż dopytują Mikołaja Roznerskiego o sprawy sercowe. W jednym z ostatnich wywiadów został zapytany, co łączy go z Anną Głogowską. Aktor bez zastanowienia odpowiedział, że jego serce jest już zajęte przez... syna! Rozbawiona plotkami na swój temat tancerka również postanowiła odnieść się do sprawy.

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska byli w związku przez kilka lat. W grudniu 2021 roku ich drogi się rozeszły. Byli partnerzy opublikowali krótkie oświadczenia i od tamtej pory nie komentują sprawy. Niedawno w mediach społecznościowych Adriany Kalskiej pojawiło się wspólne zdjęcie z Mikołajem Roznerskim. Jak się później okazało, był to tylko kadr z serialu "M jak Miłość".

