Adriana Kalska pochwaliła się zmysłowym zdjęciem. Mikołaj Roznerski zareagował!

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska nie są już razem, o czym wiemy już od kilku tygodni. Teraz jednak byli partnerzy zaskoczyli wspólnym zdjęciem, które pojawiło się na instagramowych profilach zarówno Kalskiej, jak i Roznerskiego. To jednak nie koniec rewelacji, bo w mediach już huczy od plotek, że rzekomo aktor już spotyka się z wielką gwiazdą "Tańca z gwiazdami"! O kogo chodzi i co na to sam zainteresowany? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się przez... pracę? Zaskakujące doniesienia! Mikołaj Rozenerski i Adriana Kalska pokazali wspólne zdjęcie! Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się w połowie grudnia 2021 roku, jednak informacja na ten temat dotarła do mediów dopiero w styczniu 2022 roku. Krążące plotki oficjalnie potwierdziła aktorka, która wydała krótkie oświadczenie w swoich social mediach. Adriana Kalska jednak nie poinformowała o dokładnych powodach zakończenia bliższej relacji z przystojnym aktorem. Gwiazda podkreśliła wówczas, że choć jej prywatna droga z Mikołajem Roznerskim się rozeszła, to jednak w dalszym ciągu będzie współpracować z nim zawodowo. W końcu Kalska i Roznerski grają parę w serialu "M jak miłość" i wygląda na to, że mimo rozstania, na planie produkcji dogadują się bardzo dobrze i miło wspominają wspólną pracę. Świadczy o tym chociażby to, że właśnie na ich Instagramowych profilach pojawiło się identyczne zdjęcie z planu "M jak miłość". Widzimy na nim, jak byli partnerzy odgrywają romantyczną scenę. Przy okazji publikacji tych zdjęć, Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski zachęcili fanów do oglądania najbliższego odcinka serialu. Wygląda na to, że będzie się dużo działo! Zobacz także: Mikołaj...