W poniedziałek, 19 lutego poznaliśmy wyniki preselekcji do tegorocznej Eurowizji. Choć sama decyzja mocno podzieliła internautów i fanów muzycznych zmagań, jej kulisy są równie zaskakujące. Jak się okazuje, Luna wygrała z Justyną Steczkowską zaledwie jednym punktem! Zobaczcie dokładne wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2024.

Znamy dokładne wyniki preselekcji do Eurowizji 2024. Kto na podium?

Właśnie dowiedzieliśmy się, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2024: jak się okazało, będzie to Luna - 25-letnia wokalistka zaprezentuje swój utwór "The Tower". A jak kształtowały się wyniki pozostałych kandydatów i kandydatek? Rywalizacja była naprawdę zacięta.

Do Komisji Konkursowej napłynęło łącznie ponad 200 zgłoszeń, z których najlepsza okazała się Luna - zdobyła aż 34 punkty, plasując się tym samym na pierwszym miejscu zestawienia. Jak się okazuje, Justyna Steczkowska nie była o wiele gorsza - uzyskała 33 punkty, co daje tylko jeden punkt mniej od tegorocznej faworytki! Wygrana była więc zaskakująco blisko.

Co z pozostałymi kandydatami? Na trzecim miejscu w muzycznym zestawieniu znalazła się Kayah, otrzymując 23 punkty za piosenkę "Jesień - Tańcuj". Co ciekawe, ex aequo uplasował się utwór "Midnight dreamer" Marcina Maciejczaka.

Po ogłoszeniu wyników podano również skład jury, które podjęło decyzję ws. najlepszego utworu i wykonawcy. Trudną decyzję podejmowali wspólnie Michał Hanczak, Piotr Klatt, Kasia Moś, Konrad Szczęsny oraz Łukasz Pieter.

Wynik naszego głosowania z pewnością nie zadowoli wszystkich – różnica między pierwszym a drugim miejscem wyniosła zaledwie jeden punkt, co tylko pokazuje, jak wyrównany był poziom. Jest wypadkową naszych gustów, doświadczeń, obserwacji i wrażliwości - skomentował członek komisji, Konrad Szczęsny.

Nie jest tajemnicą, że decyzja ws. reprezentantki Polski na Eurowizji podzieliła internautów. Szerokie grono fanów nie kryje niezadowolenia z wyboru, a także wyraża wsparcie dla Justyny Steczkowskiej, która była bliska pierwszego miejsca i otrzymania biletu na Eurowizję 2024.

Warto wspomnieć, że jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników do Justyna Steczkowska zwyciężyła plebscyty przeprowadzone przez media zajmujące się w Polsce konkursem, w tym przez Eurowizja.org i OGAE Polska.

Jesteście zaskoczeni takim obrotem spraw ws. Eurowizji 2024?

