Już wiemy, kto będzie reprezentował nasz kraj na tegorocznej Eurowizji, która odbędzie się w Szwecji. W poniedziałek, 19.02 wszystko stało się jasne i media obiegła informacja, że reprezentantką Polski została Luna. Teraz opowiedziała nam o swojej wymarzonej współpracy muzycznej!

Luna ma już na swoimi koncie duety muzyczne z innymi twórcami. Na pewno nie wszyscy wiedzą, że artystka współtworzyła utwór "Nie mój sen" ze swoją największą konkurentką tegorocznych preselekcji - Justyną Steczkowską! Teraz, jak sama mówi, otwiera się na nowe możliwości i nie wyklucza kolejnych kolaboracji z innymi artystami.

Luna w wywiadzie dla Party.pl przyznała, że jej podejście w tej kwestii bardzo się zmieniło:

A z kim marzy jej się duet? Posłuchajcie rozmowy z Luną.

Myślicie, że mamy szansę na dojście do finału tegorocznej Eurowizji? Artystka ma jeszcze kilka miesięcy, aby przygotować się do tego dnia, ponieważ Eurowizja 2024 odbędzie się w połowie maja.

