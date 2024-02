Mateusz Dopieralski, działający pod pseudonimem Vito Bambino, ponownie został tatą. Choć życie prywatne artysty owiane jest tajemnicą, radosna nowina obiegła media. Imię pociechy mocno wszystkich zaskoczy.

Vito Bambino został tatą!

Chociaż Vito Bambino swoją karierę rozpoczął już 20 lat temu, dopiero od niedawna głośno jest o nim w Polsce. Wcześniej spełniał się jako aktor w Niemczech, gdzie zresztą się wychował. Gdy zagościł na polskim rynku, szybko zaczął zdobywać uznanie jako wokalista. Sporym echem odbiły się jego duety, m.in. z Sanach czy Dawidem Podsiadłą.

Prywatnie natomiast artysta jest mężem i ojcem. Wybranką jego serca została pół Niemka, pół Włoszka - Agata Di Prima-Dopieralski, która wcześniej związana była z branżą modową. Teraz kobieta skupia się na wychowaniu ich synka Amara. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że małżonkowie spodziewają się kolejnej pociechy, która właśnie przyszła na świat.

Vito Bambino z żoną Instagram@agusch__

Dumna mama pokazała zdjęcia z porodówki i obwieściła, że tym razem doczekali się córeczki!

Dzień dobry świecie

Dziewczynka otrzymała aż trzy imiona i to dość nietypowe, bo: Hava Luna Zelda! W przeciwieństwie do męża, Agata co jakiś czas przemyca do sieci zdjęcia synka, zatem niewykluczone, że pierwsze zdjęcia córeczki wcale nie będą ostatnimi.

Fani zasypali świeżo upieczonych rodziców gratulacjami. Również i my gratulujemy!

