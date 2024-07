Heroiczna walka polskich piłkarzy ręcznych w półfinałowym meczu z Danią nie wystarczyła, by awansować do finału igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Po dogrywce Polacy ulegli Duńczykom jedną bramką. Po meczu o komentarz do meczu pokusiła się duńska tenisistka polskiego pochodzenia - Caroline Wozniacki. Wpis nie spodobał się internautom i szybko został usunięty.

Komentarz Caroline Wozniacki po meczu piłki ręcznej Polska - Dania

Chwilę po zakończeniu meczu na Twitterze Wozniacki pojawiła się zadowolona opinia tenisistki.

- Yesss!!! Good job guys!! Finals! #handball #rio #olympics (Tak! Dobra robota, chłopaki! Finał!)

Natychmiast pod wpisem pojawiły się reakcje polskich internautów. Rodzice Caroline Wozniacki są Polakami, którzy wyemigrowali do Danii. Tam urodziła się Caroline, która płynnie mówi po polsku, nigdy nie wypierała się polskich korzeni mimo reprezentowania barw Danii (w Rio była nawet chorążym duńskiej reprezentacji) i przyjaźni się m.in z Agnieszką Radwańską. Dlatego komentujących zdziwiła radość Wozniacki z przegranej Polaków i zaczęli zarzucać ją obraźliwymi komentarzami. "Nieładnie się tak cieszyć, co tata powie?", "Straciłaś dla mnie szacunek", "Nie zapominaj skąd pochodzisz" - to te najłagodniejsze. Tweet Wozniacki szybko został skasowany, ale oburzenie polskich kibiców pozostało.

Przegrana polskich piłkarzy ręcznych z Danią w półfinale igrzysk

Polscy szczypiorniści, jak zawsze, zapewnili kibicom horror do ostatniej minuty meczu półfinałowego, którego stawką była gra w finale igrzysk. Przez 60 minut wynik wahał się w okolicy remisu i takim zakończył się regularny czas gry. Dla Polski nieprawdopodobnym rzutem w ostatnich sekundach uratował go Michał Daszek.

W dogrywce Polacy byli bardzo nieskuteczni i Duńczycy szybko odskoczyli na trzy bramki. Przewagi nie oddali do końca, ostatecznie wygrywając jedną bramką. W niedzielę Polacy zagrają o brązowy medal z Niemcami.

Po meczu Polacy byli zrozpaczeni.

Caroline Wozniacki.