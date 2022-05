Polsat SuperHit Festiwal 2022: 20-lecie kariery Dody! Wyjątkowi goście i mnóstwo wzruszeń. ZDJĘCIA

Za nami Polsat SuperHit Festiwal 2021, ale emocje wciąż nie opadają. Zwłaszcza te związane z Beatą Kozidrak i kreacją, która już przeszła do historii sopockiego festiwalu. Liderka Bajmu na swoim recitalu postanowiła odsłonić nogi nakładając seksowny i opinający gorset. Jej stylizacja wywołała skrajne emocje, niestety, częściej te negatywne. Niektórzy widzowie pisali, że gwiazda przesadziła i że taki strój nie pasuje do wieku gwiazdy. Co o aferze po Sopocie myśli stylistka Beaty Kozidrak, Klaudia Gołębiowska? Zobaczcie jej szczery wpis! Stylistka Beaty Kozidrak: Scena powinna i na szczęście rządzi się innymi prawami Strój Beaty Kozidrak na Polsat SuperHit Festiwal powstawał długie tygodnie i kosztował prawie 25 tysięcy złotych! Gorset, o którym mówi dziś cała Polska, był wysadzany aż 40 tysiącami kryształków Swarovskiego! Kreacja gwiazdy nie wszystkim jednak przypadła do gustu... O kontrowersjach, które wzbudziła, napisała jej stylistka, Klaudia Gołębiowska, która zajmuje się wizerunkiem Beaty od paru lat. Jest jej przykro, że strój został tak mocno skrytykowany przez widzów, uważa również, że taka krytyka jest bezpodstawna: Ehhh te nogiiiii. Zastanawiam się tak na spokojnie o co tyle szumu? O krótkie spodenki, które miały być przedłużeniem gorsetu i wyciągnąć nogi do nieba? Dwa rajstopy kryjące te piękne nogi w krótkich spodenkach? Czy było tam coś nieodpowiedniego? Czy naprawdę uważacie, że 61 lat to czas by zasłaniać wszystko? Scena powinna i na szczęście rządzi się innymi prawami. Spójrzcie na Madonnę, Cher czy Tinę Turner🙈 One są starsze a nadal zaskakują, szokują stylizacjami… Dwa czy stylizacje sceniczne nie mają takiego przeznaczenia by wyróżniać się, szokować i być kontrowersyjnymi? -...