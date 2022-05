Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda popłakała się podczas występu z Beatą Kozidrak! WIDEO

Wielka diwa polskiej piosenki, Beata Kozidrak znów błyszczy przed sopocką publicznością! I to dosłownie. Jak zwykle niesamowita, oczarowała publiczność Polsat SuperHit Festiwal. Wokalistka legendarnej grupy "Bajm" pokazuje - tak wyglądem, jak i głosem - że czas się dla niej zatrzymał. A do tego wzruszyła festiwalową publiczność i widzów przed telewizorami niezwykłym spotkaniem na scenie ze swoim byłym mężem - Andrzejem Pietrasem . Muzyk, kompozytor i współtwórca Bajmu obchodzi właśnie 45-lecie swojej działalności artystycznej. Słowa, które padły ze sceny z ust Beaty, wzruszają. To wyglądało jak... publiczne pojednanie byłych małżonków . Zobacz także: Zakochana Beata Kozidrak zdradza, kim jest jej nowy partner! Pierwszy raz powiedziała o nim tak dużo Beata Kozidrak mówi na scenie o byłym mężu W 2017 roku Beata Kozidrak wywróciła swoje życie do góry nogami - zdecydowała się na rozwód z Andrzejem Pietrasem. Było to kolejne trudne doświadczenie, które umocniło mnie jako kobietę. Po rozwodzie poniekąd narodziłam się na nowo. Wzięłam wiele spraw w swoje ręce. Okazało się, że potrafię robić rzeczy, o których wcześniej nie miałam pojęcia, i świetnie mi to wychodzi. Te zmiany budowały kolejną silną Beatę - wyznała w rozmowie z magazynem "Party" . Jak widać, czas leczy rany. Podczas piątkowego koncertu w sopockiej Operze Leśnej w pewnym momencie Beata Kozidrak oznajmiła: Chciałam zaprosić na scenę człowieka, który w tym roku obchodzi swoje 45-lecie pracu w show-biznesie. Zaczął już pracować przed "Bajmem" - wywołała byłego męża. - I chciałam mu z całego serca podziękować, choć już nie jesteśmy razem, że dzięki niemu stałam się kobietą, artystką - kontynuowała wywołując burzę braw....