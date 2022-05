To świetna wiadomość dla fanów polskiej muzyki. Po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem wraca Polsat SuperHit Festiwal! Już 25 i 26 czerwca w Polsacie zobaczymy wielki telewizyjny festiwal w Operze Leśnej w Sopocie z udziałem takich gwiazd jak Doda, Michał Szpak, Justyna Steczkowska, Kayah, Kortez, Sanah, Viki Gabor, Golec Orkiestra, Paweł Domagała, Bajm i Beata Kozidrak czy Kayah! Poznajcie dokładny program Polsat SuperHit Festiwal! Zobacz także: QUIZ! 25 lat na scenie! Jak dobrze znasz utwory Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Wraca festiwal w Polsacie! 25 i 26 czerwca w Sopocie największe polskie gwiazdy! Festiwal miał pierwotnie odbyć się w dniach 4-6 czerwca, jednak w związku z obostrzeniami termin musiał zostać zmieniony. Na szczęście organizatorom udało się i już za jakiś czas zobaczymy Polsat SuperHit Festiwal, który zostanie podzielony na dwie części! W piątek, 25 czerwca, odbędzie się wielki koncert z przebojami Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, ale również Sopocki Hit Kabaretowy pod hasłem „Śmiech to zdrowie!” z udziałem takich kabaretów jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikoff, Kabaret Czesuaf, Grupa MoCarta. Zobacz także: Zakochana Beata Kozidrak zdradza, kim jest jej nowy partner! Pierwszy raz powiedziała o nim tak dużo W sobotę, 26 czerwca, usłyszmy największe polskie przeboje oraz recital zespołu ENEJ z okazji 10-lecia od wygranej w show "Must be the music"! Na scenie pojawią się także sanah, Justyna Steczkowska, Doda, Michał Szpak, Kayah, Viki Gabor, Ira, Kortez, Sławomir, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Gromee, Pectus oraz Golec Orkiestra. Zobacz także: QUIZ! Jej hity nuci cała Polska!...