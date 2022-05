Doda zachwyciła swoim głosem i wyglądem podczas wielkiej imprezy w Sopocie! Artystka była jedną z gwiazd, które wystąpiły na Polsat SuperHit Festiwal 2021. Doda zaśpiewała swoje największe hity: "Dżaga" i "Nie daj się", a na scenie pokazała się w bardzo seksownej stylizacji. Musicie zobaczyć zdjęcia Dody i jej występ na Polsat SuperHit Festiwal 2021! Doda zachwyciła na Polsat SuperHit Festiwal 2021 Doda po 1,5 roku przerwy muzycznej znów zachwyca na scenie. Artystka ma za sobą bardzo trudny czas- kilka tygodni temu poinformowała swoich fanów, że rozstała się z Emilem Stępniem i złożyła pozew o rozwód. Przed występem na festiwalu w Sopocie Doda zdradziła, że decyzję o rozstaniu podjęła jeszcze w 2020 roku. Gwiazda apelowała wówczas do dziennikarzy z którymi będzie rozmawiać w Sopocie, żeby skupili się na jej powrocie na scenę i nie pytali o jej życie prywatne. (...) musicie zrozumieć, że decyzję o rozstaniu podjęłam w tamtym roku po to, by móc przez ten czas nie na oczach mediów przeżyć to w spokoju, poukładać sobie w głowie i być gotowa na nowy rozdział, który teraz zapowiedziałam. Temat jest dla mnie zamknięty, jesteśmy już na innym etapie życia. Każdy ma już swoje, wymagało to ode mnie wielkiej dojrzałości. Nie chcę wracać tego co było. Dzięki za zrozumienie - napisała Doda. Dziś Doda wystąpiła na Polsat SuperHit Festiwal 2021 i zachwyciła widzów! Doda zaprezentowała się w bardzo seksownej złotej sukience. Kreacja podkreśliła zgrabną i bardzo wysportowaną figurę artystki. Doda na scenie w Sopocie wyglądała po prostu obłędnie! Zobaczie jej gorący występ. Internauci są zachwyceni występem Dody na Polsat SuperHit Festiwal 2021. - Jak zwykle, nawet nie musiała się wysilać, i tak...