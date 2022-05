20-lecie Dody w Sopocie. Nie tylko Justyna Steczkowska i Dawid Kwiatkowski. Kto jeszcze?

Już wiadomo, jaki utwór zaśpiewają wspólnie Doda i Justyna Steczkowska podczas jubileuszu Dody na Polsat SuperHit Festiwal 2022! Justyna na swoim Facebooku zrobiła swoim fanom zagadkę, Ci od razu wpadli na dobry trop! Będzie to jeden z największych hitów grupy Virgin! Doda i Justyna Steczkowska na Polsat SuperHit Festiwal 2022! Już 21 maja podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022 Doda będzie świętować 20-lecie pracy artystycznej. Gwiazda do tego wyjątkowego koncertu szykuje się już od tygodni. Na jej recitalu pojawią się również wyjątkowi goście - wśród nich sama Justyna Steczkowska , z którą przez lata była skonfliktowana. Jakiś czas temu wokalistki zakopały topór wojenny, a teraz ogłosiły duet na festiwalu w Sopocie! Na scenie wykonają hit Dody i zespołu Virgin - "Znak pokoju": Temu właśnie służy ten występ, że pomimo olbrzymich różnic można podać sobie rękę i żyć w szacunku do siebie nawzajem - pisze Justyna Steczkowska na swoim Facebooku. Doda wkrótce ogłosi kolejnych muzycznych gości, jednak jej fani nie mają wątpliwości, że to właśnie duet z Justyną przejdzie do historii! Kurcze, cieszmy się, że ludzie się godzą, jednoczą. Nie ma nic piękniejszego niż zgoda i szacunek między ludźmi. Ekstra wiadomość Cokolwiek zaśpiewacie, Będzie to historyczne wydarzenie. Powodzenia Czekam na wykon! Dajecie Panie wspaniały przykład, że mimo różnicy zdań można znaleźć płaszczyznę porozumienia - piszą fani. Czekacie na ich występ? Zobacz także: Justyna Steczkowska ostro krytykuje swoją stylizację z koncertu: "Jak ja mogłam się tak beznadziejnie ubrać?" Wyświetl ten post na Instagramie ...