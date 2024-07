W Nowym Jorku odbyła się wielka impreza modowa - rozdanie nagród CFDA Fashion Awards 2014 (Council of Fashion Designers of America). Na gali pojawiła się Rihanna, która dostała w tym roku wielkie wyróżnienie. Została ogłoszona ikoną mody. Artystka na czerwonym dywanie pojawiła się w przeźroczystej kreacji Adama Selmana w stylu lat 20. Odważny look mieniący się w świetle fleszy 200.000 kryształków Swarovskiego okazał się wielkim sukcesem, jednak czy słusznie?

Obok niej, na czerwonym dywanie pojawiła się Naomi Campbell. Słynna top modelka wybrała na tę okazję długą, połyskującą suknię. Gwiazda z bujnymi włosami - oczywiście doczepionymi - wyglądała pięknie. A wy jak uważacie?

