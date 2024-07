Były uwielbiane lata temu, a pokaz „Rethink Fashion by Perwoll” sprawił, że pokochano je na nowo... Upływający czas nie przeszkodził w tym, aby – w niektórych przypadkach po niemal 20. latach – ponownie cieszyć nimi oko.

Pokaz „Rethink Fashion by Perwoll”: archiwalne kreacje

Podczas Party Fashion Night kreacje znanych projektantów z Polski, niczym Feniks z popiołów, odrodziły się. Przykład? Poniższe projekty powstały w 2019 roku. Po lewej widzimy sukienkę Macieja Zienia, a po prawej – komplet zaprojektowany przez Łukasza Jemioła.

Pssst, w tym zestawie Małgorzata Socha pojawiła się na jednej z poprzednich edycji Flesz Fashion Night!

Oto kolejny przykład, że moda odpowiedzialna genialnie się sprawdza – sukienka zaprojektowana przez Agnieszkę Maciejak. W 2006 roku, podczas Lexus Fashion Night, miała ją na sobie supermodelka, Naomi Campbell. Tym razem, podczas pokazu „Rethink Fashion by Perwoll”, podkreślała delikatną urodę Dominiki Wysockiej. Warto wspomnieć, że zwyciężczyni programu Top Model jest ambasadorką marki Perwoll.

To nie koniec niespodzianek! Poniżej projekt MMC Studio, na który (podczas zeszłorocznej edycji Flesz Fashion Night) postawiła znana stylistka, Joanna Horodyńska.

A oto jeden ze starszych projektów duetu Paprocki & Brzozowski. Ta elegancka, ponadczasowa kreacja powstała w 2009 roku. Mimo że od jej stworzenia upłynęła już ponad dekada, idealnie wpisuje się w obecne trendy.

Tak – jesteśmy ogromnymi fankami tej pięknej, bogato zdobionej sukni od Macieja Zienia.

Na tym pokazie nowym elementem była tylko... muzyka (skomponowana specjalnie z tej okazji!) przez Michała MiGu Gąssowskiego. Więcej klimatycznych utworów artysty znajdziesz TUTAJ.

Branża Fashion a moda odpowiedzialna: jak to połączyć?

W pokazie „Rethink Fashion by Perwoll” wzięli udział najlepsi polscy projektanci. To dowodzi, że świat mody nie jest obojętny na kwestie dotyczące środowiska, a najpopularniejsi twórcy doskonale zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, która spoczywa na ich barkach.

Zamiast kupować nowości, warto zatem docenić ubrania oraz dodatki, które mamy już w szafach. Tak wiele jest wspaniałych projektów, które można śmiało określić mianem ponadczasowych. Pokaz marki Perwoll „Rethink Fashion by Perwoll” pokazał, że wciąż nie jest za późno, aby na nowo przemyśleć i zdefiniować współczesną modę.

Wygląda na to, że (nie tylko) branża fashion wkracza na bardziej przyjazną planecie ścieżkę. Przestajemy jedynie produkować ogromne ilości nowości i zaczynamy należycie pielęgnować to, co już jest z nami. Idea ta przyświeca marce Perwoll, która od lat stara się edukować w kwestii przedłużania życia ubrań. Pokaz „Rethink Fashion by Perwoll” był tego idealnym dopełnieniem.

Więcej o idei Rethink Fashion i działaniach marki Perwoll przeczytasz TUTAJ.

