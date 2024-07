"Taniec z Gwiazdami" to niekwestionowany hit tej wiosny, który co tydzień może pochwalić się wielką oglądalnością. Miliony widzów przed telewizorami z wielkim entuzjazmem śledzi zmagania gwiazd na parkiecie. Te dają z siebie wszystko, by wypaść jak najlepiej. Stawką bowiem jest Kryształowa Kula oraz 150 tysięcy złotych. Nie każdy jednak może liczyć na wsparcie sędziów. Przypomnijmy: Zając boi się porażki przed finałem "TzG". Ma swoje powody

Dziś odbędzie się półfinał programu, w którym udział wezmą trzy pary, które do tej pory radziły sobie najlepiej: Aneta Zając i Stefano Terrazzino, Dawid Kwiatkowski i Janja Lesar oraz Joanna Moro i Rafał Maserak. Szykuje się więc ostra rywalizacja, bowiem każdy z duetów zdobył dużą sympatię telewidzów i wielką niewiadomą jest, kto otrzyma szansę wejścia do wielkiego finału. Na parkiecie zobaczymy m.in. romantycznego fokstrota i szybkiego jive''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''a. Emocji więc na pewno nie zabraknie. Polsat przygotował jeszcze jedną niespodziankę na dzisiejszy wieczór - gościem muzycznym będzie jedna z gwiazd tegorocznych TopTrendów - Urszula.

A wy komu będzie kibicować w półfinale?

