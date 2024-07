Małgorzata Socha po raz kolejny zachwyciła. Tym razem aktorka pojawiła się na jesiennym pokazie kolekcji Łukasza Jemioła. Miała na sobie pastelowy komplet z metaliczną poświatą, na który założyła długą kamizelkę.

Gwiazda swój look z makijażem w letnich odcieniach piasku uzupełniła pastelową torebką. Do tego fantastyczny makijaż i stonowana fryzura. Jak widać stylistka Ala Werniewicz i makijażystka Patrycja Dobrzeniecka wiedzą, co robią. A robią to doskonale!

