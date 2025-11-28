Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. Jej kariera obejmowała nie tylko sukcesy w kraju, ale i za granicą. Oprócz pracy w modelingu, realizowała się także jako pisarka i dziennikarka. Po narodzinach córki w 2012 roku zdecydowała się wycofać z show-biznesu, skupiając się na duchowości i rozwoju osobistym.

Maciąg prowadziła warsztaty, webinary i pisała książki, zdobywając wierne grono czytelniczek. Jej działalność koncentrowała się na holistycznym podejściu do życia, harmonii ciała i umysłu. Przez lata inspirowała tysiące kobiet. Niestety, w miniony czwartek media obiegła druzgocąca informacja o jej odejściu.

Syn Agnieszki Maciąg żegna ukochaną mamę

Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła całą Polską. W sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo pożegnań zarówno ze strony fanów, jak i wielu znanych gwiazd. Jednak szczególnie poruszające było pożegnanie, które zamieścił jej syn Michał Maciąg na grupie poświęconej działalności jego zmarłej mamy. Jego słowa zacytował "Super Express".

Kochana Grupo. Niestety, dzisiaj moja ukochana Mama, Agnieszka Maciąg, odeszła po długiej walce z chorobą. Proszę, żebyście się nie załamywały. Mama tego nie chciała. Zamiast tego poczujmy wdzięczność za wspólnie spędzony z nią czas. Boli tak bardzo, bo tak bardzo ją kochaliśmy. Przepraszam osoby, które pytały o nowy webinar, zostałem poproszony o zachowanie maksymalnej dyskrecji. Nagram dla Was materiał, jak się trochę pozbieram, powiem, co będzie dalej. Dodam go do ostatnich webinarów. - napisał Michał Maciąg

Następnie dodał:

Dziękuję, że jesteśmy razem w tym trudnym czasie. Mimo że mama chorowała od dawna, to nie wierzyłem, że w tym wszechświecie jest możliwość, żeby taka osoba mogła przedwcześnie odejść... - zakończył Michał Maciąg

Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat

Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat po walce z chorobą nowotworową. Informację o jej odejściu przekazał mąż gwiazdy, Robert Wolański za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. - napisał Robert Wolański

Kilka miesięcy wcześniej Agnieszka Maciąg poinformowała swoją społeczność o nawrocie choroby. Mimo trudności pozostawała aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się refleksjami i wsparciem dla swoich czytelników.

